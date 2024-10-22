單車男「胯下一包」憂染怪病　醫警告：再拖恐壞死

▲醫師許瓈文表示，「疝氣」指的是身體器官或組織從周圍體壁較弱處突破，導致該部位突起成一包。（示意圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中歲48歲許姓男子為了完成單車環島的夢想，每週都辛苦練習，但他近來察覺左側鼠膝部似乎「腫了一小包」，用力時明顯，躺下後反倒消失不見，擔心是「拍咪ㄚ」連忙就醫；醫師一查，發現是疝氣作祟，建議採用腹腔鏡微創修補手術，隔天就返家休養，也警告若再拖下去，恐將造成腸子或是組織缺血壞死。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師許瓈文表示，「疝氣」指的是身體器官或組織從周圍體壁較弱處突破，導致該部位突起成一包，依照位置不同，可分為鼠蹊部疝氣、腹壁疝氣、切口疝氣等，其中以鼠膝部疝氣最為常見，可細分「腹股溝疝氣」及「股疝氣」，前者以男性、高齡、肥胖以及家族史居多，後者則常見於中老年女性，可能因為長期用力例如咳嗽或便祕、提重物或生產史所導致。

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▲醫師許瓈文表示，鼠蹊部疝氣或腹壁疝氣都是常見症狀，往往一用力時，會經常發作。（圖／亞大附醫提供）



許瓈文提到，若未能提早治療疝氣症狀，導致持續惡化，例如腸子或腹內網膜組織卡住回不來，有可能就會造成腸子或是組織缺血壞死，引起劇烈疼痛、噁心嘔吐、腹脹、無法排氣排便，此時千萬不可強行擠壓，需儘速至急診就醫。

許瓈文強調，雖然有時疝氣可以自行復位，但建議仍須盡早手術治療，避免出現嵌頓性疝氣合併腸阻塞、腸壞死、敗血症，甚至是死亡的後果，若民眾發現腹股溝不適或腫塊的，切勿輕忽病情，應儘早就醫，尋求專業醫療協助，以避免病情惡化。