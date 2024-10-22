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遭婦產科醫襲胸摸腿...還被嫌小要隆乳！護理師崩潰：來當妓女？

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名婦產科醫師，對診所護理師襲胸、摸大腿，遭判刑5月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名婦產科醫師阿志（化名），趁著單獨與護理師小美外出看診時，朝她襲胸、摸大腿，摸完還說「你胸部太小了」、「要去隆乳」等語，小美不堪受辱一狀告上法院。台中地院審理後，依違反性騷擾防治法共2罪，處阿志應執行有期徒刑5月，可上訴。

小美主張，2022年3月9日阿志開車載她到病患家中進行居家醫療，怎料途中阿志突然用右手隔著衣服搓揉她的胸部及大腿內側，嚇得她趕緊用病歷擋住，但阿志仍繼續對她上下其手，還對她說「你的胸部也太小了」、「你可以去找我朋友隆乳，我幫你出2萬」、「使用者付費」等語；隔天外出看診時，阿志又以相同手法對小美性騷擾得逞。

小美說，當時她怕會影響到工作不敢反抗，返家後她情緒崩潰，不管洗幾次澡，還是覺得「自己太髒了」，甚至懷疑自己到底是來當護士還是來當妓女，提離職後診所卻一拖再拖，甚至又排她和阿志出診，讓她忍無可忍傳訊向診所秘書說遭阿志襲胸一事。

阿志矢口否認犯行，辯稱「我在開車要怎麼摸她的胸部及大腿，我沒有對她性騷擾」，並主張小美指控與常情不符，且除了小美的陳述外，無任何證據足以證實。

法官認為小美前後陳述一致，且事後曾傳訊向秘書說「我現在拒絕任何居家醫療，當初他們強迫我去，在車上被摸東摸西我都忍沒講」，阿志也傳訊向小美道歉，提及「我沒有意思侵犯妳」、「希望我不是妳認為那個最噁心的人」、「我也無法自容，抱歉了！」等語，認定小美遭阿志2次性騷擾過程，應屬實情。

法官審酌，阿志先前就有性騷擾前科，竟不知戒慎警惕，再度犯案，而阿志身為婦產科醫師，竟如此不尊重他人身體隱私，顯然欠缺性別平等觀念，依性騷擾罪共2罪，各處3個月有期徒刑，應執行5月徒刑。

另外，小美還指控阿志性侵，2022年1月7日、2月28日、3月8日她因婦科疾病找阿志看診，怎料阿志沒戴手套就將手指插入她下體抽插，還問她：「你知道女生的G點在哪裡？」、「舒服嗎？」接著更伸手抓她胸部。利用機會性交罪嫌部分，法官認為小美前後陳述不一，且小美罹患傳染性疾病，阿志身為婦科醫師不太可能徒手幫她內診，與常情不符，均判阿志無罪。全案仍可上訴。

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