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快訊／朝陽科大生車禍亡相驗結果曝！肇事BMW駕駛限制住居

記者許權毅／台中報導

台中市大里區昨日發生死亡車禍，一名張姓朝陽科大生遇上陳姓駕駛違規迴轉，緊急閃避後自撞身亡。檢警今日中午會同法醫相驗，結果為張生頭部外傷合併顱骨骨折、顱內出血，導致創傷性休克死亡。至於肇事的BMW陳姓駕駛，檢方訊後諭知限制住居。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲朝陽科大張姓男大生昨日遇到陳姓駕駛違規迴轉，緊急閃避車禍亡，檢警今日相驗結果出爐。（圖／記者許權毅翻攝）

今日12時許，台中地檢署檢察官王宜璇會同法醫、張生父親、家屬前往殯儀館相驗，陳姓肇逃駕駛也到場接受檢方複訊，約莫半小時，雙方一同離開相驗辦公室。張生家屬針對陳男說法無法接受，認為陳男不斷推拖，態度不佳，在辦公室外稱「你講這些有意義嗎？」陳男低聲回應，後來提出希望能替張生點香。

▲▼朝陽科大生閃違規左轉BMW，車禍自撞亡，家屬到場相驗。（圖／記者許權毅攝）

▲▼檢方今日複訊後，諭知陳姓駕駛限制住居。（圖／記者許權毅攝）

▲▼朝陽科大生閃違規左轉BMW，車禍自撞亡，家屬到場相驗。（圖／記者許權毅攝）

張父說，陳男稱事發當下前面有一台貨車，加上沒有看到禁止左轉標誌，有聽到煞車聲音，但看到沒有怎樣，就走了，一直推拖、規避責任，讓家屬無法接受。

至於陳男一度提出要對張姓男大生遺體進行酒測。張父說，「我跟檢察官說，要測沒問題，我都配合你，但他的態度讓我無法接受」，陳男到最後才向家屬道歉，但家屬認為沒有誠意。

記者追問陳男為何提出酒測一事？陳男律師上前阻擋，稱「不方便，他有點緊張」，陳男也說，「我太緊張了，沒有要提出了，後來取消了。」

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