2024台中名古屋夜市週末登場！　文化盛宴齊聚火車站前廣場

▲西川祭集結全台最大型浴衣和服踩街遊行、日式祭典舞派對，以及串聯日本新瀉與台灣在地店市集，是台中頗富盛名的多元藝術文化交流盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

「2024 台中名古屋夜市 x 西川祭」將於10月26至27日在台中火車站前廣場盛大登場，台中市政府觀光旅遊局與名古屋西川流台灣支部-西川淑敏舞踊知家共同主辦以雙舞台方式呈現，除原汁原味呈現彩的日式祭典演出，還能品嚐到台中在地及名古屋直送美食，沉浸式感受台日傳統文化交流的美好。

▲「2024 台中名古屋夜市 x 西川祭」將於10月26至27日在台中火車站前廣場盛大登場，觀旅局長陳美秀邀請民眾共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）

西川祭集結全台最大型浴衣和服踩街遊行、DISCO夜狂歡日式祭典舞派對，以及串聯日本新瀉與台灣在地店推出祭典市集，年年吸引大批遊客朝聖，是台中頗富盛名的多元藝術文化交流盛典，今年市府力邀名古屋表演團隊及美食商家來台參與。西川淑敏老師表示，希冀藉由藝術的力量，搭起台灣與日本文化藝術觀光的橋樑。

觀旅局長陳美秀表示，日本 YOSAKOI 踩舞活動行之有年，台中市於2019年起與日本名古屋市簽署觀光友好交流城市協定，並與該市擁有26年歷史的「日本真中祭」踩舞活動密切交流，今年度市府攜手融合日本傳統藝術與台灣當代文化的美學品牌—西川淑敏舞踊知家，共同策劃主辦，盼藉此結合市府與民間力量，提高台中觀光國際能見度。

活動現場將打造日式場景呈現慶典氛圍，亦規劃文化特色體驗，細膩展現東洋藝術文化之美。民眾可以穿上正統浴衣體驗沉浸式日式風情，不容錯過的還有名古屋有松鳴海絞染手作體驗，日式攤位、品嚐多達20間源自名古屋及台中最具代表性的美食，用美食和祭典氛圍來為初秋增添一抹精彩。

▲西川祭集結全台最大型浴衣和服踩街遊行、日式祭典舞派對，以及串聯日本新瀉與台灣在地店市集，是台中頗富盛名的多元藝術文化交流盛典。（圖／記者游瓊華翻攝）