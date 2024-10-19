藍營憂心與韓國瑜關係遭綠分化　綠黨團否認：韓跟藍白就是同一陣營

▲立法院院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

雖中央政府總預算案多次卡關，立法院長韓國瑜近期動作頻頻，因主辦國慶活動躍上媒體版面、肯定總統賴清德國慶晚會演說、與行政院長卓榮泰邀朝野吃和解飯，也積極召集朝野黨團協商。有媒體報導稱，藍營內部擔心，綠刻意拉攏韓國瑜、藉此分化國民黨。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪時表示，韓國瑜現在在做的就是他院長職責，民進黨沒有要分化哪一黨，何況韓國瑜完全沒有議事中立，藍白立委大遲到他就慢動作宣讀護航，顯然也不是麼容易分化，韓跟藍白就是同一陣營。

吳思瑤今接受媒體聯訪，對於被挖出之前有參加禁伐補償連署，吳思瑤解釋，任何議案連署是要成案，自己擔任三屆立委，只要攸關少數族群、教育文化累的提案，自己都會盡量參與連署，讓他成案進入討論，但每個議案都要進入討論程序，而不是立委提案那一刻就決定命運，否則立院何需一二三讀？

吳還原，當初原住民委員來希望連署，自己當時也有說明，連署支持交付審查，但對於比例要好好討論，就像現在行政院也讓步、同意禁伐補償調整，但每公頃條到四萬較為合宜，可以調整但不是一次調百分之百，會侵犯其他預算，7%的原住民地主可以拿走47%原住民預算，當然不合理，所以自己最終投下反對票，不用亂帶風向。

吳思瑤表示，連署是讓法案成案進入討論，透過討論讓真理越辯越明，自己也會在議案討論過程中檢視議案合理性，可以合理調整但不是加倍、加碼，這是民進黨團立場，希望周一協商朝野可以理性、各退一步折衝協調，這才是朝野協商。

吳思瑤批評，在野黨是鐵板好多塊、完全不討論，行政院的調幅大幅優於老農津貼等等措施，已經彰顯國家對原住民的照顧，執政黨已經提出建設性的讓步方案，請問藍白委員有任何可行方案嗎？完全沒有。26億預算卡住3兆全民總預算，合理嗎？請藍白立委三思後行。

而藍營認為民進黨拉抬韓國瑜，分化韓跟國民黨團？吳思瑤表示，依據立院職權行使法，議案發生爭議或是有重大事項，院長有協商權責，韓國瑜院長的職責就是協調爭議、協商法案，總預算案受到阻礙，院長當然肩負調和鼎鼐的責任，民進黨沒有要分化哪一黨，這是他的職責。

吳思瑤也提到，何況韓國瑜完全沒有議事中立，他就是跟藍白站在一起，如果他真的公正總預算不會被第五度擋下，民進黨團成員在開會期間準時到場、藍白立委大遲到，韓國瑜卻在宣讀議案當下慢動作宣讀，就為了讓藍白委員進場反對總預算付委。

吳思瑤指出，民進黨團沒有要分化韓國瑜跟國民黨團，協商本來就是韓的職責，顯然也不是那麼容易分化，韓國瑜跟藍白綁在一起，無視人民需要，這樣的操作從上會期到這會期，擴權還要搶錢、搶錢又要擋錢，韓國瑜跟藍白同一陣營。