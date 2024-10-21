韓國「橋村炸雞」進軍桃園　首店在大江！一票人tag朋友：吃起來

▲橋村炸雞積極在台展店。（圖／橋村炸雞提供）



記者施怡妏／綜合報導

韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」去年8月登台，目前在台已有5家門市，有網友指出，大江購物中心即將開設橋村炸雞，是桃園第一間門市，目前104正在招募人才，消息曝光，許多桃園人大讚，期待新店開幕，「桃園也要開店了，等開幕我要衝去吃！」

有網友在臉書「桃園爆報」發文，桃園大江購物中心出現「橋村炸雞」的櫃位，目前還在整修中，營業時間也未公布，但光是看到此景，原PO已經非常興奮，「台北101跟板橋車站都有分店，大江有之後就不用跑那麼遠了，橋村炸雞桃園首店」，還加上一個眼睛冒星星的emoji。

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消息曝光，桃園人也很期待，紛紛在留言區tag朋友，等開幕後一起去享用，「這家好吃 」、「希望是韓式原汁原味」、「我小孩超愛吃」、「吃起來」、「想吃不用跑韓國了，不過跟韓國當地其實差蠻多的，你別把它當成橋村，就是一個好吃的炸雞就好」。

▲原PO非常期待。（圖／翻攝自FB桃園爆報）



據了解，橋村炸雞於1991年開業，是不少旅客到韓國一定要朝聖的美食之一。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店，今年則分別在台南、台中展店。

根據104求職網站資訊顯示，橋村炸雞也計劃在桃園大江購物中心開設「桃園大江店」，也將於高雄市前鎮區規劃新分店，同時新竹店也正招募人才當中，一口氣連開3店，積極擴展版圖。