賀錦麗福斯專訪「被拷問」　挑戰移民、拜登心理問題

▲賀錦麗接受福斯專訪，在許多問題上遭到「拷問」。（圖／路透社）



文／中央社賓州華盛頓渡口16日綜合外電報導

美國民主黨籍副總統賀錦麗今天在電視專訪中，針對拜登政府對付南部邊境非法移民激增的努力受到主持人拷問，並將此事歸咎於共和黨人未能通過一項邊境法案。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）在福斯新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）咄咄逼人的專訪中，也被施壓要替總統拜登的心理健康、她擔任副總統期間的紀錄，以及先前支持跨性別受刑人性別確認手術等事辯護。賀錦麗和拜爾頻頻爭論，賀錦麗明顯看得出變得沮喪。

她被要求替拜登政府早期推翻共和黨對手川普若干限制措施的決定辯護，並回應一位在國會作證的母親，這位母親的女兒死在非法移民手中。

賀錦麗說：「很遺憾她失去親人，但讓我們談談現在正在發生的事。」她說，川普要共和黨人否決一項跨黨派移民法案，因為「他比較喜歡靠問題來競選，而不是解決問題」。

被問到賀錦麗近日發言稱她不會改變拜登政府行動的「任何一件事」時，賀錦麗說，「讓我明確地說，我的總統任期不會是拜登總統任期的延續」，但未提供具體說明。

賀錦麗在拜登7月放棄競選連任之前曾為拜登的心理健康掛保證，她也為此遭到追問。

她說，拜登擁有當總統的「判斷力」和「經驗」，並反過來質疑川普擔任總統的適任能力。

她也被逼問利用納稅人的錢替跨性別受刑人進行性別確認手術的立場，包括那些沒有證件的受刑人。川普在選舉戰場州已針對這個議題花費數以百萬計美元做廣告。

賀錦麗數度表示「我會遵循法律」，並指出美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）在川普任內就有提供性別確認治療，指責川普「住玻璃屋還扔石頭」，正人未先正己。

這次近30分鐘的專訪，標誌著賀錦麗以總統候選人身分首次出現在福斯新聞網絡上。專訪結束幾分鐘後，川普競選團隊發布聲明稱這場專訪「糟糕透頂」。