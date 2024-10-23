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這麼幸福可以嗎？全家5款新甜點「日本最紅布丁＋法國冠軍主廚慕斯蛋糕」都吃得到

▲▼全家5款新甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲「被便利商店耽誤的甜點店」minimore近期再度推出5款新品，從布丁、千層蛋糕到巧克力慕斯蛋糕，要為甜點控帶來全方位的身心療癒！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

全家便利商店又有大動作！被一票網友譽為「被便利商店耽誤的甜點店」，更被粉絲爭相推爆是「24小時的甜點店」，全家便利商店旗下的甜點品牌minimore，如今成為許多上班族下班後追求療癒的天堂。尤其最近氣溫逐漸入秋，更加深人們想吃甜點的心！最近就有網友發現，minimore又推出2款布丁甜點以及布丁塔、千層蛋糕和慕斯蛋糕等3款新品，而且每一款都大有來頭，讓甜點控不禁大喊，「這麼幸福真的是可以的嗎？」

最近被網友推爆的minimore全新5款甜點，首推的就是「滿滿布丁聖代杯」，「布丁加上布丁」的視覺感超級震撼，不過此舉讓布丁控們都相當激賞，「1個布丁吃不夠就吃2個，我們就是要這樣的double衝擊！」另一款「起司舒芙蕾布丁」也沒有逃過網友掃射架上的目光，鬆軟的起司舒芙蕾加上濃郁的布丁，一次享受「ㄕㄨㄚˋ」一下的蓬鬆口感以及布丁的軟綿口感，連男網友都說，「第一次吃到眼睛不自覺閉起來，整個回想起之前去日本旅遊吃的甜點。」

▲▼全家5款新甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲由日本指導的「滿滿布丁聖代杯」和「起司舒芙蕾布丁」，讓心心念念日本全家甜點的台灣人，就近即能享受來自日本的布丁風情。

事實上，這2款全新布丁新品就是曾在日本掀起掃貨旋風的甜點，而且每當不定期在架上「復活」的消息曝光，就會在SNS等社群媒體上被瘋狂轉發！這回由日本全家特地指導製作，讓台灣的布丁控不用特地飛出國，也能享受到最正統的日本甜點風情。

眼尖的網友也注意到，另外3款新品是特別由法國巧克力大賽冠軍陳星緯主廚監製，擁有旅法7年經驗的陳星緯在國外獲獎無數，更曾以創新口味在法國巧克力大賽中獲得冠軍，平常想吃到他的甜點，只能特地跑一趟台北。細數過去全家每一次和甜點大師合作，力求讓頂級甜點和一般民眾的距離不再遙不可及，難怪現在還有不少網友贊同，「全家不只是甜點店，根本還是高規等級的！」

▲▼全家5款新甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲由法國巧克力大賽冠軍陳星緯主廚監製的「可可雲朵慕斯蛋糕」、「德式布丁塔」和「法式千層蛋糕」，讓頂級甜點手藝和一般民眾的距離不再遙不可及！

看起來走一個樸實路線的「德式布丁塔」，沒想到吃下去才發現，陳星緯特別選用的波本香草醬，留在嘴裡的香氣特別濃郁持久，布丁餡搭上鬆脆塔殼的口感，也相當順口，讓不少網友直言，「真的不能小看這款欸，心臟爆擊力超大！」另一款貌不驚人的「法式千層蛋糕」也讓網友大讚，「價格是知名品牌的平替版，但吃起來根本不相上下。」其中最特別的是，陳星緯選擇了甜香味濃郁的台灣香草莢，讓整體風味更具豐富層次。

至於網友最期待的，絕對非「可可雲朵慕斯蛋糕」莫屬！光是看到賣相，大概沒有人不買單的，「那一片白色的是什麼？好像幫蛋糕蓋一條被子」、「法國巧克力大賽冠軍的可可甜點就是頂，可可味超濃郁，但又不會過甜過膩，總覺得一次可以嗑兩顆！」、「原來白被子是麻糬皮，很特別欸，把台味表現的超高級！」甚至有網友戲稱這款是「幽靈甜點」，因為「已經跑了好幾趟全家了，可是架上怎麼都看不到這款甜點！」只能說想嚐鮮的網友，手腳要再更加快了！

▲▼全家5款新甜點。（圖／記者周宸亘攝）

▲鋪上雪白麻糬的「可可雲朵慕斯蛋糕」，一次可以享受多層次的甜點口感！

不過最近傳來的重磅好消息是，即日起至10/29（二），全家minimore甜點系列祭出「任選2件69折」的年終慶活動，讓一票網路上的甜點控都歡呼，「我每天的扣打可以多吃一個甜點了！」但也有人擔憂，「這下感覺新品又更難買到了。」表達支持的最好方式，就是用新台幣把minimore新舊系列的甜點們通通下架，趁著這一波來自日本指導、法國冠軍監製的夢幻逸品，以及任選2件69折夢幻折扣，現在只要路過全家，不妨就馬上進去尋找最能療癒你的幸福甜點。

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