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「希望中日關係新出發」！　王毅與秋葉剛男通話稱：中日為夥伴

▲中共中央外事辦主任王毅。（圖／路透社）

▲中共中央外事辦主任王毅。（圖／路透社）

文／中央社

新華社報導，中共中央外辦主任王毅21日應約與日本國家安全保障局長秋葉剛男通電話時表示，希望日本新內閣展現新氣象，中日關係實現新出發。中方的訊息未提及日本首相石破茂會否與中國國家主席習近平在11月舉行會談。

新華社報導，王毅在通話中表示，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，無意與中國「脫鉤斷鏈」，堅持福島核處理水排海問題雙邊共識，願與中方展開高層交往和各領域對話合作，中日關係實現平穩開局。

王毅表示，中方對日政策保持連續性、穩定性，願繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，推動中日關係健康穩定發展。

王毅指，希望日方尊重中方核心利益，恪守一個中國承諾，與中方相向而行，堅持中日互為合作夥伴、互不構成威脅的定位，堅持相互支持對方的和平發展，維護鞏固雙邊關係政治基礎，為地區和平穩定作出中日貢獻。

王毅又表示，希望日本新內閣展現新氣象，中日關係實現新出發。

新華社引述秋葉剛男表示，日本堅持致力全面推進日中戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。願與中方一道，維護當前雙邊關係發展勢頭，對外釋放更多積極訊號。

報導表示，雙方同意將繼續用好中日高級別政治對話機制，保持經常性溝通。

日本首相石破茂上任後，10日在寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議時，在場邊首度與中國國務院總理李強進行會談。

日經中文網報導，當時石破茂表示，「日中關係並不完全一帆風順，但已經找到了解決問題的線索」。石破茂強調，將為實現與習近平的首腦會談而努力。

日媒此前分析，20國集團（G20）與亞太經濟合作會議（APEC）的領袖會議均在11月登場，日本與中國政府認為這些會議期間是舉辦場邊領袖會談的大好時機。

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