飛行傘「遇怪風」硬要飛！日40多歲男起飛10秒就墜落　命危送醫

記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台市22日上午發生飛行傘墜落事故，造成一名40多歲男子重傷，心肺功能停止，交由直升機轉送至醫院後，目前仍在搶救中。根據調查，當天風況不佳，男子的朋友都在中途放棄飛行，但是他仍然選擇繼續，最終墜落於滑雪場內。

根據《東北放送》報導，仙台市泉區的泉岳滑雪場22日發生飛行傘墜落事故，目擊者指出，事故發生在上午11時左右。當時目擊者發現後，隨即通報消防部門。

救援人員趕到現場後，確認傷者為一名40多歲的男子，最初他仍能與救援人員對話，但是不久後卻病情惡化，被送往醫院時已處於心肺功能停止狀態。

警方透露，該名男子原本是與另外約10名飛行傘俱樂部的朋友一起飛行，但是當時風況不好，有時風力突然增強，因此其他人都決定放棄飛行，但男子仍堅持繼續飛行，最終發生意外，在獨自起飛後不幸墜落在泉岳滑雪場內。

根據警方與消防部門的調查，這名男子最初是從泉岳滑雪場最高處的纜車點開始單獨起飛，但在起飛約10秒後，因為受到突如其來的強風影響，開始旋轉並在前方約100公尺處墜落。

據了解，該名男子擁有可以單獨飛行的飛行傘飛行員技能證照，但是仍不幸遭遇意外。警方目前仍在進一步調查事故發生的詳細原因。