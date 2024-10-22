打造安全通學步道兼具安全與美感　五王國小綠意通學步道啟用

▲台南市政府跨局處合作積極爭取中央經費辦理人行道改善計畫，（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造「以人為本」的幸福城市及建設學童行走安全的通學步道，台南市政府跨局處合作積極爭取中央經費辦理人行道改善計畫，自2019年至今共有77所學校獲得補助，總經費約9億4千萬元。

各校通學步道已陸續完工，其中近期五王國小完工的通學步道，成功結合安全與美感設計，不僅提升學童的通學品質，還成為了社區的新亮點，廣受家長與居民的好評。

市長黃偉哲強調，學童與民眾的行走安全至關重要，改善通學環境刻不容緩。在各校、教育局、工務局、交通局及區公所的協同規劃和定期檢視下，2023年及2024年又成功爭取到41所學校的通學步道改善經費5億4500萬元，涵蓋道路、路口、家長接送區及障礙物排除等項目，全面建構安全的人車分流環境，確保道路安全、人車分離，避免人車爭道，為學童和居民提供優質的人行空間。

教育局長鄭新輝表示，五王國小通學步道是這項政策下的重要成果，該工程耗資464萬9000元，於2024年8月底完工，設計理念結合「安全」、「樹藝（都市林）」和「休憩（社區）」三大要素，旨在整合校園與一般道路的空間，為家長、師生及社區居民提供舒適的通學體驗。



五王國小校長周脈贇指出，新步道不僅提升行走的安全性，也大幅美化了街道景觀，吸引越來越多家長選擇陪伴孩子步行上學，有助於孩子的身心健康。步道同時成為居民晨昏散步的熱門場所，為社區注入新的活力。步道設計採用場製混凝土基礎，防止行道樹根破壞鋪面，延長步道壽命，並透過高程調整和縮短坡道銜接，確保行人動線流暢，讓一般行人和行動不便者都能享有安全的步行體驗。

校長周脈贇補充，步道設計串聯周邊社區的行人路廊，落實無障礙通行理念外，也著重環境美化，柔化步道邊界景觀。原有黑板樹易倒伏且根系問題多，新步道改以適合的樹種替換，並搭配矮灌木和草皮的種植，形成複層綠化效果。新設計增添了視覺焦點，提供遮蔭空間，讓等候接送的學生和家長免受日曬之苦。這次改造結合風險管理教育，提升學童及居民的安全意識和生態美感，讓原本老舊的街道景觀煥然一新。

教育局表示，未來將持續盤點各校通學步道的整建需求，並督導施工中的學校做好交通分流及配套措施，確保工程儘速完工。同時，結合交通安全教育，讓安全、美觀、友善的通學環境遍及每所學校，提升整體社區的生活品質。