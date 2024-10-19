以球會友以防護家　南消四大校園強化消防安全意識

▲國立新化高工舉辦三對三籃球鬥牛比賽，吸引了眾多市民及學生熱烈參與，台南市消防局第四大隊新化分隊也藉此機會，前往進行消防安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

國立新化高工19日舉辦了一場三對三籃球鬥牛比賽，吸引了眾多市民及學生熱烈參與。隨著國際籃球聯會成立「3X3」部門，三人籃球賽的普及化持續升溫，早在2017年，國際奧林匹克委員會(IOC)更將三人籃球列為東京奧運的正式比賽項目，為這項運動掀開歷史新篇章。

台南市消防局第四大隊新化分隊也藉此機會，前往進行消防安全宣導。在籃球場上，球員必須迅速判斷情勢，與隊友緊密合作才能贏得比賽；同樣地，在火災等突發事件中，市民也必須及時反應，並具備基本的消防知識來保護自己和家人。

第四大隊大隊長蔡國保特別針對以下三個重要消防安全觀念進行強調：一、居家環境整潔：家中勿堆積大量雜物，避免阻礙逃生路徑，以免在緊急情況下影響避難。二、預留逃生出口：住宅裝設鐵窗時，應確保有可開啟的逃生出口，以便在危急時刻能夠迅速撤離。三、安裝住宅用火災警報器：居家應安裝火災警報器，能及早偵測火災，減少人命及財產損失。

消防局局長李明峯呼籲，鑒於近來鋰電池相關火警案增加，使用鋰電池應依原廠說明書使用，並請使用原廠充電器，並注意電池是否有變形、過熱等異常情況；此外，電動滑板車、電動機車等，勿於出入口附近或避難逃生路線上充電，且建議避免於深夜時間充電。

市長黃偉哲表示，透過這次三對三籃球比賽與消防宣導的結合，希望將防火意識根植於市民心中，讓大家不僅能在球場上展現團隊合作的精神，也能在日常生活中保持對消防安全的重視。