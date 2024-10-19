大腿一陣刺痛！旅客控「飛機座椅有剪刀」　國籍航空：安排換位

▲有旅客指控國籍航空班機座椅間縫隙藏有小剪刀。（圖／翻攝爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

有網友匿名在「爆料公社」爆料，指搭乘國籍航空新加坡返台班機，她上廁所返回座位突然大腿一陣刺痛，才發現座位間縫隙筆直的插著一把尖頭小剪刀，直呼太扯。對此，國籍航空業者表示，空服員接獲反映後，立即關懷旅客是否有受傷，並安排旅客改坐其他座位。

有網友今(19日)在臉書社團「爆料公社」發文指控國籍航空座椅插著一把剪刀，該網友不滿表示，她搭乘國籍航空班機從新加坡出發飛往桃園國際機場，中途從洗手間返回座位，坐下時突然感到大腿一陣刺痛，本以為是坐到安全帶弄的，直覺用手去摸檢查一下，未料手也一陣痛，她才發現2個座位中間縫隙筆直插著一把尖頭向上的小剪刀，「真的太扯了！怎會有如此危險事件發生！？」

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該網友隨後通知空服員前來查看，不過空服員跟事務長回應跟處理卻讓網友不滿，怨「旅程的好心情完全被毀了」。該網友質疑，「為什麼這種危險物品能帶上飛機，還把尖頭部分向上插在座位間，飛安檢查到底有沒有仔細做？」

▲有旅客指控飛機座椅間縫隙藏有小剪刀。（圖／翻攝爆料公社）

受害網友指出，看到尖頭剪刀真的很無言，這是會造成穿刺傷的，「如果穿刺到下身動脈要怎辦，醫師視訊看診能止血嗎？海關跟航空公司怎會出現這種危險性的飛安疏失！？航空公司跟相關單位應徹查，還給民眾真正飛行安全。」

對此，國籍航空業者回應，昨日新加坡-桃園航班飛行途中，一名經濟艙旅客發現座位夾縫中有一把小指甲剪刀，空服員接獲反映後，立即關懷旅客是否有受傷，並安排旅客改坐其他座位。

國籍航空表示，剪刀為主管機關規定禁止攜帶上機物品，後續將對個案進行了解，以維護搭機機艙環境。