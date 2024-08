川普暗罵林郁婷是男性！　造勢喊「巴黎奧運有2個變性人」

▲美國共和黨參選人、前總統川普(Donald Trump)暗指林郁婷是男性。(組圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國共和黨參選人、前總統川普18日重回遭遇槍擊的賓州舉行造勢活動,他在演說中再次暗喻「台灣拳后」林郁婷是男性,並承諾「會將男性趕出女性運動」。

根據《美聯社》報導,川普(Donald Trump)在造勢活動演說上,將焦點轉移到剛結束的巴黎奧運上,儘管沒有直接提到姓名,卻再次暗喻林郁婷和阿爾及利亞女拳手克莉芙(Imane Khelif)是男性,「在奧運會上有兩個變性人,他們是男人,他們變性成女人,他們就在拳擊場上。」

These two issues should help define the 2024 election.



Trump wants to ban radical critical race theory from our schools and keep men out of women's sports.



Kamala wants to divide our children by race and let biological men compete against women in sports.



Sanity vs insanity. pic.twitter.com/s1T0ezx4nt