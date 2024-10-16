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快訊／高雄狼師騷擾女學生反「升官」挨轟　教育局逆轉宣布解聘

▲桃園市蕭姓退休警察今年4月間到桃園警分局中路派出所詢問事情，卻以手機拍攝女警，女警告知「不要碰我喔」，蕭男竟突然伸手觸碰女警胸部性騷擾得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄驚爆「性騷累犯」狼師，累積8案依性平法調查。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市某所國中老師遭爆是「性騷累犯」，曾在畢旅時試圖開女學生的浴室門，追求女學生要求交往等，累計有8案依性平法進入調查。但高雄市教師職業工會揭露，該名狼師最後竟只被記過，甚至還「升官」被借調到教育局校安室，引發爭議。高雄市教育局稍早逆轉宣布，予以停聘並依規定解聘。

高雄市教師職業工會踢爆，該名狼師的諸多淫行被指證歷歷，「畢業旅行時進入女學生房間，明知學生在洗澡還試圖開浴室門」、「午休時躺在女學生旁邊」、「趁女學生回學校拿成績單時觸摸她的手」、「多年前，女學生國中畢業後還繼續跟蹤騷擾、要求交往，導致女學生壓力大到自傷」。

工會更怒控，狼師共有8案依性平法進入調查，最後竟然只得到2支小過處分，仍然繼續隱身校園，更讓人跌破眼鏡的是，為了讓狼師「避風頭」，教育局還將他借調至校安室！「被校安通報的狼師」竟借調至校安室，根本就是「請鬼拿藥單」，讓人笑掉大牙。

▲▼高雄狼師。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市職業工會踢爆國中狼師。（圖／翻攝高雄市教師職業工會FB粉絲專頁）

工會不滿表示，如此性騷累犯竟被學校、教育局聯手護航，不但躲過「解聘」一劫，甚至還可以「升官」（上調到教育局），並藏身「情治單位」（校安室）。如此匪夷所思的鬧劇竟活生生在高雄市校園上演，實在令人大開眼界。

高雄市教育局原本回應，為避免該教師與學生有接觸機會，暫調教育局處理非學生相關事務，若有新事證，最重可解聘。但稍早大逆轉宣布，學校調查程序均符合性別平等教育法規定，案件經重新調查後確認該教師性騷擾行為屬實，學校於113年8月26日決議加重懲處記二大過。

教育局審酌該師為累犯、受害人數多及對學生身心造成之侵害影響不一，考量本案衡酌情形影響甚鉅，爰退請學校應召開教評會審議解聘之必要，並於解聘前依規定先暫時予以停聘。

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