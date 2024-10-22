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鍾小平服務處被塗鴉「名嘴奸督柯文哲」　田山盛國又被逮

▲▼鍾小平服務處被塗鴉「名嘴奸督柯文哲」　田山盛國又被逮。（圖／翻攝自臉書粉專／鍾小平）

▲鍾小平服務處被塗鴉「名嘴奸督柯文哲」。（圖／翻攝自臉書粉專／鍾小平）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市議員鍾小平位在中正區南昌路的服務處13日遭人拉屎抗議，不料21日服務處看板又遭人塗鴉，寫下「奸督柯文哲加油」等字樣。警方獲報追查，發現又是「抗議魔人」田山盛國所為，訊後依毀損等罪送辦。

警方追查，45歲田山盛國21日上午前往鍾小平服務處，用立可白在看板塗鴉，不僅將「議員」2字被塗改成「名嘴」，還寫下「奸督柯文哲加油」。

轄區中正二分局上午10點36分接獲報案，立刻調閱大樓及周邊監視器，並派鑑識人員到場採證，隨後迅速鎖定田山盛國，並將人查緝到案，訊後依毀損、妨害名譽等罪嫌移送北檢偵辦。

▲▼服務處門口遭排泄大便，鍾小平提告，田山盛國道歉了。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼服務處門口遭屎襲，鍾小平（上）氣憤提告，田山盛國（下）道歉「真的忍不住」。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼服務處門口遭排泄大便，鍾小平提告，田山盛國道歉了。（圖／記者黃彥傑翻攝）

鍾小平日前告發京華城案，爆料不斷，狂打前台北市長、民眾黨主席柯文哲。本月13日，田山盛國才獨自騎車前往鍾小平服務處，在門口留下糞便，事後被警方以車追人查緝送辦。儘管他辯稱是拉肚子，「真的忍不住」，但仍遭鍾小平提告。

如今田山盛國再犯案，鍾小平在臉書發文表示，他打擊貪腐、阻擋官商勾結，結果服務處再度受到負面行為爆負，導致招牌遭塗鴉損毀，「本人深感遺憾，並保持法律追究，我們要捍衛公權力、不懼威脅，奮戰到底！」

▲▼鍾小平服務處被塗鴉「名嘴奸督柯文哲」　田山盛國又被逮。（圖／翻攝自臉書粉專／鍾小平）

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