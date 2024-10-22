柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

京華城案持續追查，柯文哲貼身帳房「橘子許芷瑜」滯留日本至今未歸，有近柯人士透露，柯文哲早在今年3月就下令開始處理政治獻金及京華城相關事務，詭異的是，柯文哲下令後又下一道密令「Orange 京華出境」，讓柯文哲陣營感到相當奇怪。

根據《鏡週刊》報導，柯文哲可能早就知道京華城案要出事，早在今年3月就下令處理相關獻金及事務，核心人物甚至接獲柯文哲指令，要查黨內誰洩密。

不過令人好奇的是，柯文哲下令撤查洩密後，又下一道密令「Orange 京華出境」，讓貼身帳房橘子離開台灣。如今因京華城案被收押，可見當時柯文哲可能早就知道會出事而超前部署。

▲北檢偵辦柯文哲涉京華城圖利案，指揮廉政署傳喚多人到案作證。（資料照／記者李毓康攝）

有知情人士指出，橘子在今年5月跟帳房李文宗交接款項後就出境日本，不過在8／27曾經返國。巧合的是，當天台北市議員應曉薇正在台中國際機場臨櫃買香港單程機票，最後因被境管帶回廉政署。

8／29應曉薇、沈慶京被聲押獲准，確定京華城案要開始辦了，柯文哲再度下令橘子出境，她火速訂機票、在「貼身帳房」角色還浮現前，隔天8／29下午就飛抵日本。

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

有知情人士透露，「橘子」才是柯文哲金流的最關鍵拼圖，從橘子出入境時間點來查看，跟京華城案調查、搜索時間點有諸多巧合，目前已經將橘子列辱洗錢被告，未來將透過司法互助、告知日方當事人所涉的犯罪事實，盡全力防止橘子再6個月入境期滿後，再逃往第3國。

另有逾300筆政治獻金疑與沈慶京賄款有關待清查，加上管理柯文哲私帳的橘子許芷瑜2次奉命出境至今未歸、沈慶京行使緘默權、柯文哲仍不鬆口，拖慢偵辦進度，為清查金流，預料檢廉將聲請延押柯文哲、沈慶京及應曉薇等5被告2個月，橘子則列為洗錢被告追緝。

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