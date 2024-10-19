高市府合作長庚接棒大同醫院！2025元旦換手　高醫大聲明全文曝

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府跟高雄長庚醫院簽訂了大同醫院醫療合作案，在2025年1月1日起經營權將從高醫轉換到長庚，現在高醫大法人發出聲明稿，3點聲明總共1341字，恭喜市府跟長庚完成議約。

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▲高醫大聲明全文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高醫法人聲明全文：

一、心懷感恩，無限榮耀

首先，我們誠摯感謝高雄市政府及市民在過去15年來的信任與支持，讓高醫能夠在這片土地上盡情發揮專業與使命感。我們攜手國際頂尖專家，迎戰全球最嚴峻的健康挑戰，累計超過810萬次門急診服務獲得民眾高度信賴，公共衛生政策執行更是多次獲得衛生局高度讚揚。此外，歷年來我們在全國品質競賽中榮獲10項金獎、25項銀獎和10項銅獎，更榮獲台灣生醫界的奧斯卡—SNQ國家品質標章26項，成為南台灣市立醫院的第一。2023年，我們榮登《Newsweek》全球最佳醫院排行榜，成為台灣唯一上榜的市立醫院，這是高醫的榮耀，更是台灣醫療的驕傲！

二、致敬團隊，攜手前行

高醫自民國99年接手大同醫院時，面對的是一座已有24年歷史的老建築。當時，台灣經歷921地震後建築法規大幅調整，我們面臨建物急需全面更新的挑戰，不僅水電系統須重新鋪設，隔間牆亦須全數拆除更新為防火建材；為了加強建築耐震力，我們將脆弱的牆面全部打掉，只留下結構柱，再植入制震器，提升防震係數。同仁們幾乎不眠不休，在短短87天內完成了這項外界認為的不可能任務，這不僅是我們邁向卓越的第一

步，也展現了高醫團隊不懈的毅力與專業。

除了整棟建築全面整建，我們還耗資6750萬元引進當時全國第一台640切電腦斷層掃描儀，奠定了大同醫院蛻變的基礎。憑藉著頂尖的醫療器材、專業的醫療團隊及卓越的教學研究，短短一年內，我們以地區醫院之姿成功通過中度急救責任醫院及區域教學醫院評鑑特優，驚人的成績證明了我們的實力。在高醫全體同仁的努力下，我們陸續投入逾20億元，致力於引進最先進的儀器設備、打造最優質的就醫環境及培養最優秀的醫事人才，讓大同醫院脫胎換骨，成為市民信賴的醫療堡壘。尤其在急重症醫療領域，我們投資數千萬元建設血管攝影室及全數位雙向平板心臟血管攝影機，致力打造南高雄急重症醫療的堅實後盾。

我們由衷感謝大同醫院每一位同仁的努力與付出。回顧過去的挑戰，無論面對何種困難，為了市民健康，同仁們從未退縮。特別是在疫情期間，大家面對未知病毒的威脅，依然堅守崗位，從旗津寒冬的海邊到酷暑的大馬路邊設置採檢站，漁港專案更在30分鐘內集結抵達現場，不論風吹雨打，始終無怨無悔。儘管夥伴們的臉上被N95口罩壓出深深印痕甚至破皮，但大家依舊露出最燦爛的笑容面對每一位民眾，因為「需求在哪裏，高醫就在那裏」已內化為所有高醫人的核心價值，團隊的努力與成就，讓我們成為這座城市的一部分，並在台灣醫療史上留下了不可磨滅的印記。

三、迎新篇章，共創未來

展望未來，大同醫院即將邁入新的篇章。我們衷心祝福長庚醫療法人，期盼他們能夠繼續承擔起這份責任，延續高醫「以人為本」的精神，為高雄市民提供卓越的醫療服務。市民的健康是我們共同的目標，無論如何，這份承諾始終不變。在充滿挑戰的變動期，我們絕對會保障病患的就醫權益，確保醫療服務不中斷；而我們的優秀夥伴們也將在高醫體系醫院內，堅定不移地維護病人安全、醫學倫理、提升醫療品質及平權。我們將持續攜手各界專家，為這座城市的未來奮鬥，並全力為打造健康台灣貢獻心力，朝向「醫療平權，健康台灣」的目標邁進。

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