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攜帶式X光機連結手提電腦立刻判讀　徧鄉醫療篩檢更便利

▲▼「攜帶式X光機」收納後看似行李箱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲「攜帶式X光機」收納後看似行李箱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院全人整合式健康篩檢照護團隊拖著的行李箱，看似出門旅遊，但是打開行李箱組裝後如一台放置在腳架上的大型相機，連結上筆腦及iPad後，立刻化身為X光機，提供社區民眾做肺結核篩檢，攜帶方便、就近就能篩檢，讓不少秀林鄉和中社區的鄉親直說「很讚！」。
 
10月16日下午，花蓮慈院與秀林鄉衛生所合作，在和中社區活動中心舉辦全人整合式健康篩檢活動，除了大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、中醫義診、耳穴檢測之外，也有「攜帶式X光機」提供肺結核X光巡迴篩檢等服務。

▲▼「攜帶式X光機」收納後看似行李箱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼組裝後如一台放置在腳架上的大型相機，連結上筆腦及iPad後，立刻化為X光機。

肺結核篩檢以行動X光車開進社區篩點地點為民眾服務，但是花蓮山地佔比高達八成，不少社區位在山區之中，而行動X光車前往社區的道路不乏彎曲的髮夾彎，甚至道路寬度僅允許一部大型車輛通過，篩檢車無法進入，或是X光車停在車輛能到達的位置或空間能容納的地點時，往往因為篩檢地點離社區大約還有10分鐘車程，讓許多行動不便、沒有汽機車的民眾，減少篩檢的意願。

▲▼「攜帶式X光機」收納後看似行李箱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
花蓮慈院在衛生福利部疾病管制署的計劃支持下，由吳彬安副院長擔任計畫主持人帶領團隊在今年導入「攜帶式X光機」，不僅收納攜帶方便，架設也很迅速，體積小可架在小型社區活動中心裡，讓鄉親就近檢查，增加他們篩檢的意願。人工智慧醫療創新發展中心（下稱AI中心）專案經理組組長王志傑表示，團隊也整合院內開發的肺結核AI模型，以及X光機，將影像結果呈現於商之器 （EBM)系統上，使用iPad便能查閱影像，並立即提供操作者肺結核篩檢的風險提示，同時，透過系統可傳送有風險影像給指定醫師遠端閱片，第一時間判斷是否留痰，免去民眾等待的空窗期。

▲▼「攜帶式X光機」收納後看似行李箱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼劉先生開心說，沒想到這次連電動車都可以直接開進去，而且只是換張椅子坐，就能照X光，真的很方便！

因為一場意外失去左腳的劉先生，開著四輪電動車，抱著來看看的心情做篩檢，沒想到這次不用到醫院也可以做胸部X光檢查，讓劉先生開心說道，很意外，以為這次來的是X光車，他因為行動不便所以從沒有在X光車上做篩檢，只能到醫院做檢查，沒想到這次連電動車都可以直接開進去，而且只是換張椅子坐，就能照X光，真的很方便！

▲▼「攜帶式X光機」收納後看似行李箱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
篩檢變得更便利之外，鄉親的健康安全團隊也不馬虎，影像醫學部與輻射防護室團隊在兩週前就到社區做輻射環境安全檢測，並通過核能安全委員會的審核，篩檢當日，除了架設鉛屏風、圈出安全範圍、檢查場地人員淨空之外，也以輻射偵檢器再度檢查，為鄉親的安全層層把關。
 
花蓮慈院從2022年起承接衛生福利部全人整合照護計畫，將秀林鄉民所需的醫療帶入部落，已舉辦多場整合式篩檢活動。秀林鄉衛生所護理長陳姿伶說，從0403花蓮大地震後，與花蓮慈院團隊第一次來到位於蘇花公路上的和中社區，沿路上還是能看到不少堆積在路旁的大小顆落石，部分路段也是滿危險，很感謝花蓮慈院醫事室協助、影像醫學部與輻射防護室、AI中心、癌症篩檢等團隊，以及中醫師為鄉親義診包含貼耳穴跟拔罐等，一起照護當地鄉親的健康。
 

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