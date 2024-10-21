嘉藥與清邁大學　攜手共育國際化粧品科技人才

▲泰國清邁大學藥學院代表團日前在副院長Dr. Wantida Chaiyana的帶領下，來到嘉南藥理大學進行學術訪問，雙方攜手進行化粧品科技碩士雙學位課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

泰國清邁大學藥學院代表團日前在副院長Dr. Wantida Chaiyana的帶領下，來到嘉南藥理大學進行學術訪問，雙方將再度攜手簽署化粧品科技碩士雙學位課程備忘錄，為兩校學生提供廣泛的學術培養平台，讓他們在國際化的學習環境中接受最前沿的專業教育，並拓展全球視野。

自2017年嘉南藥理大學與清邁大學簽署合作備忘錄以來，雙方建立長期穩固的合作關係，特別是在化粧品科技領域展開多項合作專案。此次率團來訪的清邁大學副院長Dr. Wantida Chaiyana，更是全球前2%的頂尖科學家，在藥學與化粧品科技領域有著卓越貢獻與國際影響力。此次來訪嘉藥是為進一步鞏固兩校的學術合作，推動化粧品科技領域的深度交流。

目前已有8位清邁大學的研究生前來嘉南藥理大學粧品系修讀雙聯學制，其中Manasanan Mitchaleaw、Pattiya Tammasorn及Paphawarin Thuraphan即將在年底畢業。他們在泰國完成特定成分萃取與活性成分測試後，來到嘉藥粧品系進行化妝品奈米載體包覆，以提升活性成分在化妝品中的安定性與皮膚吸收率。未來畢業後也會回到泰國進入化粧品產業貢獻所學。

粧品系主任梁家華表示，未來粧品系將與清邁大學在化粧品領域展開更深層次的合作。透過此次雙聯學制的啟動，雙方將攜手培育更多具備國際競爭力的優秀人才，並共同推動產學研發的新高峰。