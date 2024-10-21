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日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！每周站壁3次　下海價碼曝

記者王佩翊／編譯

日本一名53歲男子因涉嫌在東京都新宿區歌舞伎町的旅館內，對16歲的女高中生做出猥褻行為，並提供給對方2萬日幣（約新台幣4625元），因此被警方依違反猥褻法逮捕。根據警方調查，少女是為了要支付追地下偶像時的花費，才會選擇下海賣淫。

根據《日本新聞網》報導，來自東京世田谷區的53歲公司職員兒玉充弘15日在新宿區的旅館內猥褻未成年少女，因此被逮。

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲16歲女高中生為了地下偶像，竟下海賣淫。（示意圖／CFP）

事發當天年僅16歲的當事女高中生在歌舞伎町的大久保公園附近「站壁」等待買春客，兒玉充弘在附近發現少女後，主動向少女搭話，並邀約一起前往附近的旅館。

男子隨後向少女提供2萬日幣（約新台幣4625元）的費用，同時在旅館內猥褻未成年女高中生。

▲▼新宿歌舞伎町。（示意圖／記者董美琪攝）

▲兩人在歌舞伎町附近的大久保公園遇見，隨後前往旅館。（示意圖／記者董美琪攝）

根據《富士新聞網》報導，女高中生為了支付追地下偶像時所需的費用，每周至少3次會在大久保公園站壁招攬客人。

兒玉充弘被逮後僅承認部分犯行，強調並不知道少女未成年。而警方則強調，雖然大久保公園附近經常出現流鶯站壁等行為，警察也加強取締，但是這卻是他們首次在大久保公園附近查獲未成年的兒童買春賣淫案件。

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