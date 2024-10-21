▲台中市觀旅局攜手糕餅名店推3款文創禮，助在地品牌邁向國際。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市觀旅局今（21）日於文化部文化資產園區舉行「2024台中國際糕豐會-聯名商品發表會」，與聯翔餅店、阿聰師的糕餅主意、元明商店、小林煎餅、木匠兄妹木工房、華剛茶葉及珈神咖啡等多家在地知名品牌合作，推出三款文創伴手禮禮盒「厚意太陽餅」、「窗花禮盒」及「心遊台中-追愛成功」，盼將台中市伴手禮的品牌知名度推向國際盛會，吸引更多國內外旅客品嚐台中在地特色糕點。

今日聯名商品發表會以台灣客家與越南傳統斗笠舞開場，舞者身著客家花布服飾及越南奧黛，象徵台越雙方在觀光合作上的交流融合，而立法院副院長江啟臣也特別到場支持台中糕餅旅宿產業。

台中市觀旅局長陳美秀說，台越觀光會議將在台中登場，觀旅局將藉由這個機會，將台中優質糕餅打進國際舞台，透過此次聯名商品的推出，將推廣台中深遠的糕餅文化，結合創新元素並強化品牌形象，吸引更多旅客造訪台中。

台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉表示，為推動台中觀光國際化，透過糕豐會活動與糕餅業者首次合作，結合台中市旅館商業同業公會、台中市直轄市旅館商業同業公會及台中市民宿協會等計150家旅宿業者共同行銷，後續將推出聯名住宿方案，讓旅客直接在旅館或民宿選購台中特色糕餅，便利又具紀念價值。