快訊／台中某高職生「1m高跳下」　腳滑撞頭...昏迷指數7搶救中

▲台中某高職傳出高二學生自體育館二樓欄杆外跳下，腦部重傷命危。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市某高職今日傳出高二學生在體育館內從看台區墜落，當場頭部重傷，意識不清，目前仍在搶救中。校方今日說，學生是在看台區吊掛在欄杆，疑似是認為距離地面僅剩1公尺左右，隨即跳下，不料疑似腳滑，後腦勺撞擊地面，當場四肢抽蓄、流鼻血，目前意識改變，持續觀察中。

該校校長說，首先要先代表學校跟家屬道歉，不管出於什麼原因，小朋友在學校發生事情，學校都應該負起責任。校方說明，該生是今日第三節是上美術課，上課地點在活動中心二樓，下課後，該生鑽出欄杆外，攀爬在二樓看台區，一旁同學曾勸阻該生，避免危險動作，但該生疑似認為距離地面僅剩下1公尺左右，才會執意跳下。

校長也說，根據同學轉述，該生雙手放掉後，原本是雙腳著地，但是其中一腳滑掉，導致後腦勺著地，現在希望學生能受到良好照護，平安出院。

校方說明，該生是台東人考進體育班，平時擔任學校投手、外野手，因需要訓練，都是住校為主，爸媽正在台東趕來，外婆是住在台中，已經到院了解情況。

▲台中醫院急診室主任陳莉瑋說明該生病情。（圖／記者許權毅攝）



台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，該生到院後有四肢抽蓄、口鼻流血，由消防人員送抵醫院，到院時昏迷指數只有7分，立即啟動全院外傷機制一同診治，目前緊急插管預防呼吸道阻塞。已安排全身檢查，初步結果沒有看到擔心的腦部出血，但有流鼻血情況，沒辦法排除有沒有顏面骨骨折，該生胸腹部、頸椎沒有看到明顯氣血胸，或是內臟出血。

陳莉瑋說，該生有合併發燒，意識改變，目前插管後意識仍不清楚，安排加護病房神經外科收治，後續要密集觀察意識改變的部分，腦部有沒有出血情況。