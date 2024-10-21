獨／台中某高職學生重摔！「2樓看台區跑酷跳下」送醫搶救

▲台中市某高職今日傳出意外。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市南區某高職今（21）日傳出驚悚意外，一名17歲高職男學生疑似在體育館內與同學打鬧，不明原因從二樓看台區「跑酷跳下」，導致該生當場重摔意識不清、頭部受傷。台中消防獲報後，立即出動2台救護車、5名消防員前往，緊急將人送往台中醫院治療搶救中。警方說，初步了解後該生並非墜樓意外，詳細過程仍待釐清。

校方證實，該生是體育班學生，是第三節下課後疑似嬉戲發生意外，事發地點確實為體育館內，詳細過程也正在釐清中。