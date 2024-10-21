打造捷運藍線新里程碑！盧秀燕、蔣萬安同框簽署合作備忘錄

▲台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安正式簽署台中捷運藍線合作備忘錄。（圖／臺中市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

雙城聯手！台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今(21)日正式簽署台中捷運藍線合作備忘錄，此次合作象徵台中市與台北市在捷運建設領域的深度合作，攜手開啟捷運建設新篇章，未來雙方在交通領域合作無間，從捷運綠線到藍線，台北及台中雙城第二次合作「好事成雙」，創造共好共榮的大眾運輸環境。盧秀燕感謝蔣萬安願意進行經驗傳承。蔣萬安則表示，台北、台中合作如同姊弟手足般，未來會越來越緊密。

▲盧秀燕表示，台中捷運藍線將成為台中市民日常生活、商務活動及文化娛樂的重要交通幹線，台中市政府非常重視此次合作。

捷運藍線合作備忘錄簽署記者會今日於台中市政府隆重舉行。盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，汽車數量卻是全國最多，非常需要興建捷運。過去30年的台北市大大的興建路網，解決台北市的交通問題，同時也節能減碳，也讓市民更舒適，更準時的能夠到達目的地。接下來台中市也將積極的興建捷運網路，帶給市民更好的交通品質。此外市府也成立捷運工程局，參考台北30年的經驗以及人才的培育交流。

盧秀燕表示，台中捷運綠線是中部第一條捷運，通車至今3年多，旅運量年年攀升，感謝台北市鼎力相助共同建設。台中邁向捷運城市，現在第二條捷運藍線準備進入實質工程階段，是台中市民期待已久的重要交通建設，未來將連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，帶動東區與中區再度繁榮，這條藍色動脈將成為台中市民日常生活、商務活動及文化娛樂的重要交通幹線，台中市政府非常重視此次合作，希望透過台北市的技術支援，讓藍線建設順利推進，為市民提供更便捷、舒適的交通服務。

▲蔣萬安表示此次合作象徵北捷技術的傳承，台北市非常願意分享經驗，協助台中提升捷運工程效率與施工品質，促進藍線早日開工及通車。

蔣萬安提到，未來不只帶給市民更便捷的交通，也幫助沿線的經濟發展提升帶給市民更好的生活品質。他非常高興台中市成立捷運工程局，相信是市民之福。台北市捷運工程局有38年的歷史，38年來捷運工程局扮演捷運興建非常重要的角色，該局是目前全國唯一有能力可以提供一條龍式興建的地方政府，這段期間最重要不止提供北部地區綿密的網路，更重要的是培養並累積豐富經驗、技術以及捷運工程的人才，這些不僅是台北的資源，更是全台灣共同的資產。

蔣萬安指出，台北市擁有多年來豐富的捷運建設與營運經驗，與台中市也有很多城市交流，推動公共運輸是兩大都會區合作的最佳「捷」徑，透過此次合作全力支持台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫；此次合作象徵北捷技術的傳承，台北市非常願意分享經驗，協助台中提升捷運工程效率與施工品質，促進藍線早日開工及通車，與捷運綠線在市區交會形成含金量最高的十字軸線路網，期待未來兩市能夠經由捷運藍線的成功建設，實現共同發展的目標，讓更多市民受益。

▲台中市府交通局長葉昭甫說明，捷運藍線為台中市最重要的交通經濟動脈，交通局將同步進行捷運藍線都市計畫變更。

台中市府交通局長葉昭甫說明，捷運藍線全長24.78公里，沿台灣大道設置8座高架車站及12座地下車站，沿線人口數達75萬人，為台中市最重要的交通經濟動脈，交通局同步進行捷運藍線都市計畫變更，以及用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線，未來這條藍色動脈，不只是台中市民，也是中台灣民眾日常生活、商務活動及文化娛樂的重要交通幹線，同時運載著軌道經濟的發展、縫合山海城鄉的距離，帶動台灣第二大城市更加蓬勃發展。

交通局指出，台北市捷運工程局在此次合作中將發揮重要角色，提供台中捷運藍線技術支持，運用技術傳承與經驗分享，台中與台北雙方將在捷運建設中形成更緊密的合作，確保藍線建設進度順利推進，實現盧秀燕市長上任後大力推動「捷運大台中」的願景。此次合作備忘錄的簽署，突顯台中與台北兩市政府在捷運建設領域的高度合作。未來交通局將繼續積極推動捷運藍線計劃，透過與台北市的技術、人才及資源等交流，優化台中市的交通環境，提升市民生活品質，讓台中與台北兩市的發展競爭力再推高峰。

今日活動出席來賓眾多，台中部分包含台中市長盧秀燕、副市長鄭照新、秘書長黃崇典、副秘書長林育鴻、副秘書長張大春、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、新聞局長欒治誼、地方稅務局長沈政安、運動局代理局長游志祥、觀光旅遊局副局長陳育正、主計處副處長黃淑莉、台中市客家事務委員會副主委魏瑞伸、經濟發展局主任秘書倪世齡、台中捷運公司董事長顏邦傑、台中捷運公司總經理朱來順。

另外，台北市長蔣萬安、台北市捷運工程局局長鄭德發、台北市捷運工程局副局長陳景池、台北市捷運工程局總工程司程道信、台北市捷運工程局副總工程司許臨國、台北市捷運工程局工務管理處處長黃泰聰、台北市捷運工程局工務管理處副處長夏道明、台北市觀光傳播局長王秋冬、台北市青年局長暨市政府發言人殷瑋也出席與會。

民意代表則包含立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔、立法委員黃健豪、立法委員羅廷瑋、立法委員楊瓊瓔、議員劉士州、議員陳政顯到場力挺。另外，包含靜宜大學校長林思伶、童綜合醫院總院長童敏哲、澄清醫院行政副院長鍾信成、國立自然科學博物館主任秘書葉慶隆、繼光商圈主委王朝藝及各地方里長也到場共襄盛舉。

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