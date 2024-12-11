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這5種「垃圾藥」千萬別買！感冒藥竟上榜　藥師點名：根本詐騙

▲藥，藥物，藥品。（圖／CFP）

▲藥師哈廷列舉5種「垃圾藥品」，呼籲民眾不要購買。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

加拿大執業藥師哈廷（Grant Harting）列舉藥局5種常見的非處方藥，認為它們的價格過高或效果有限，不值得消費者購買，建議民眾選擇更實惠、效果更佳的替代品，並列舉了這些藥物的問題及副作用，而這些被他稱為「垃圾藥品」的藥物包含了常見的睡眠、過敏藥物，甚至是記憶力保健食品。

1. ZzzQuil 晚安軟糖

ZzzQuil是一種用於助眠的非處方藥，內含有效成分苯海拉明（diphenhydramine），通常用於治療過敏。然而，哈廷指出，這種藥物的效果與價格低廉的品牌無異，一瓶卻要價12加幣（約新台幣275元），建議消費者選擇較為廉價的藥物即可，不過他也引述梅約診所（Mayo Clinic）的資料警告，長期使用苯海拉明助眠可能導致依賴性及副作用，如嗜睡、頭痛及口乾。

2. Colace 軟便劑

Colace是一種緩解便秘的瀉藥，其活性成分多庫酯（docusate）被認為可以軟化糞便。然而，美國腸胃病學會（ACG）期刊一篇在2021年發表的研究顯示，多庫酯與安慰劑相比並無顯著效果，因此哈廷認為這種藥物的效果有限，推薦民眾用洋車前子（psyllium husk）來補充膳食纖維，作為更有效的選擇。

▲▼感冒糖漿,咳嗽糖漿,感冒藥,小孩感冒。（圖／CFP）

▲哈廷不建議人們購買的藥品中，咳嗽和感冒相關的藥品就有2個上榜。（示意圖／VCG）

3. Mucinex 止咳藥

Mucinex以其宣稱可祛痰、緩解咳嗽的愈創甘油酯（guaifenesin）而聞名，不過研究顯示，其效果與安慰劑無異，讓這款價格從17至40加幣（約新台幣390元至918元）的藥品被哈廷稱為「敲詐」。哈廷建議民眾使用較便宜且有效的替代方案，如生理鹽水噴霧器，或液體減充血劑來舒緩症狀。

4. Sudafed 咳嗽與感冒藥

Sudafed是一種含有去甲腎上腺素（phenylephrine）的非處方咳嗽與感冒藥。最近，FDA發現，甲腎上腺素經代謝後無法有效進入血液，導致其效果不如安慰劑，並要求Sudafed下架，讓這款藥品被哈廷列為「完全無用的垃圾」。相較之下，哈廷認為Sudafed含有偽麻黃鹼（pseudoephedrine）的處方藥比較有效，但需注意其可能引發高血壓風險。

5. Prevagen 記憶力保健食品

Prevagen是一款自稱可改善記憶和認知的保健品，其價格昂貴，每罐的價格視包裝大小從40至70加幣（約新台幣918元至1606元）不等。不過，美國聯邦貿易委員（FTC）早在2017年便認定Prevagen涉嫌廣告不實，其宣傳「​​改善記憶」的說法更是「欺詐行為」，因此哈廷直指這款保健品根本是「徹頭徹尾的騙局」，完全沒有科學根據。

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