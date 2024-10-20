外籍移工顯廚藝！台東首辦「異國美食料理競賽」

▲台東縣政府與台東縣外燴服務人員職業工會合作，於20日舉辦外國人異國美食料理競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為關懷台東外籍移工，紓解他們身心健康與工作壓力，台東縣政府與台東縣外燴服務人員職業工會合作，於20日舉辦「外國人異國美食料理競賽」，吸引8支隊伍、逾40位來自不同國家新住民朋友踴躍參賽，現場氛圍熱鬧非凡，異國美食香氣四溢，讓參與者大飽口福之餘，也透過食物加深對多元文化的理解，推動族群共融。

社會處長陳淑蘭表示，台東目前有逾2500名外國人，其中家庭看護工佔大約7成，外籍移工已成為雇主不可或缺的工作夥伴。社會處持續關懷在地外國人生活，深化多元文化理解，辦理相關活動。其中，「外國人異國美食料理競賽」是今年活動亮點之一，透過料理比賽，讓他們重溫家鄉味道，紓解思鄉之情，調解身心健康與工作壓力。

另外，也規劃辦理「外國人休閒聯誼暨法令宣導活動」，藉由各法令宣導活動和聯誼歌唱，讓他們更瞭解台灣法律規定，透過活動讓移工紓解身心壓力，吸引近百名外國移工及仲介人員參加。

社會處說明，此次料理競賽是一場美食饗宴，更是促進跨文化交流平台，來自印尼、菲律賓等地的參賽者發揮創意，運用家鄉食材與傳統烹飪技巧，製作出一道道色香味俱全的佳餚。參賽者全力以赴，展現精湛廚藝，讓來賓大快朵頤。活動也邀請專業評審團，針對菜餚口味、創意與呈現方式進行評分，提升比賽專業性和趣味性，活動最終由長誠東人力仲介公司服務的印尼籍「美眉隊」奪冠，獲得禮品及禮券6000元。

社會處強調，台東縣政府也致力於建立雇主與外籍移工的對話平台，以降低勞資爭議，創造和諧的工作環境。同時，縣府不斷推動雇主重視外國人人權，打造包容友善的勞動環境，讓每位外籍工作者都能在臺東安心工作。