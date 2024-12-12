醉男連撞6車1死3傷！恐怖現場畫面曝　里長驚嚇：騎士黏在單車上

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲林姓男子上午10點多開車行經自由路時，一路狂踩油門，毫無煞車，連撞4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，造成1死3傷，林男車頭全毀，酒測值高達0.98mg/l，被警方上銬時，人一直昏睡，似乎還在酒醉。當地里長張碧芝目睹現場驚嚇的說，她看到機車騎士趴在地上，臉色發紫，單車騎士則被黏在車上，相當驚悚。

▲▼酒駕男子連撞6車，當地里長驚嚇「騎士黏單車」。（圖／民眾提供，下同）

林男駕駛自小客車行經進德路、自由路口時，失控連撞前方4輛自小客車、1輛重機車及1部自行車，撞碎路旁盆栽，撞斷電線桿，75歲機車騎士杜姓男子當場無生命跡象，送中國附醫急救仍宣告不治；58歲自行車騎士宋姓男子多處擦挫傷，顱內出血開刀治療中；自小客車駕駛黃姓女子送醫後已出院。

警消獲報到場，立即將肇事的林男上銬，林男似乎仍在酒醉，由於膝蓋受傷被送往平等澄清醫院，目前還無法得知事發過程，至於肇事車內有無違禁物品，也得等林男清醒才能搜索。

里長張碧芝表示，她一聽到巨大聲響，馬上跑出門看，馬上擺放三角錐示警，她看到肇事男子從車內爬出來，機車騎士臉色發紫，趴在地上，應該不是當地人，至於受傷的單車騎士疑似當地街友，整個人黏在自行車上，非常嚇人。

黃姓女駕駛回憶說，她開車往前行駛時，車子右側突然被擦撞到，然後就看到肇事車毫無減速的一路往前撞，還把電線桿撞倒，她嚇得血壓異常飆高。

警方表示，等林男清醒才能進一步釐清案情，全案過失致死罪嫌方向偵辦。