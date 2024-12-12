為期16天！巨型英熙娃娃要來了　《魷魚遊戲2》12／21佔領高雄

▲為期16天！巨型英熙娃娃要來了。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

Netflix與高雄市政府共同公布Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》第2季角色將現身高雄市，預計於12月21日（六）正式揭開為期16天的「1.2.3. 高雄人」活動。除了有巨型英熙娃娃佔領高雄港，啟動當天也將舉辦一日限定無人機及萬人粉紅派對，這次《魷魚遊戲》第2季的強勢回歸，不是佔領首爾，而是陸海空全面佔領整座高雄港！

《魷魚遊戲》在2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高的影集之一。上線的28天之內，觀看時數突破16.5億小時，且觀看用戶更超過1.42億，該影集在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第一！

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高雄市長陳其邁表示：「這次Netflix《魷魚遊戲》第2季的全球城市串連宣傳活動，以高雄作為台灣的主要宣傳據點，高雄市政府感到非常開心與榮幸。

▲▼《魷魚遊戲2》12／21全面佔領高雄。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁指出，《魷魚遊戲》作為全球性IP，本次活動希望藉由高雄市的景觀，結合在地文化，與市民的熱情，能讓《魷魚遊戲》第2季獲得更大迴響，更使高雄港灣美景躍居國際！12月21日歡迎市民以及全台灣的觀眾與粉絲一起來高雄共襄盛舉『1.2.3. 高雄人』。」

根據曝光活動內容，12月21日將有一日限定無人機與萬人粉紅派對，以及為期16天的巨型英熙娃娃，屆時將佔領高雄港，此外，還有主題輕軌列車

市府也建議民眾，當天會場有相關交通管制，呼籲參與民眾搭乘大眾運輸工具、步行入場，當天17:00後，輕軌「光榮碼頭站」將不停靠，請用路人注意。