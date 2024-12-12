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載明揚罹難消防弟兄遺體回家　屏東蔡連富再捐一台救護車

▲鹽埔鄉蔡連富家族再捐贈消防局救護車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鹽埔鄉蔡連富家族再捐贈消防局救護車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「開著您家捐贈的救護車載明揚公司火災罹難自家弟兄遺體回家！」屏東縣鹽埔鄉蔡連富再以母親及孩子名義再捐第二台救護車，讓消防弟兄動容。

▲鹽埔鄉蔡連富家族再捐贈消防局救護車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鹽埔鄉蔡連富家族再捐贈消防局救護車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蔡連富先生熱心公益，先前已捐贈過一台救護車給消防局，這次再捐贈的第二台救護車；起因於消防局「某小隊長傳訊表達感謝，雖然救護車救人無數，同仁卻在明揚大火閞著蔡家捐贈的第一台救護車載自家兄弟回家」。

小隊長內心悸動感謝蔡先生捐車善舉，蔡家人看到後也激動落淚表示，「捐車從未想過選地指定，只要哪裡需要都可以」，引發他再捐贈的動機，也希望可以拋磚引玉，充實消防局救災救護能量。

這次捐贈救護車所有設備中，莫過於電動擔架，此款擔架可無段式調整高度，讓救護人員可更快速平穩地移動患者，也讓患者減少搬運過程的不適與傷害；並可保護救護人員長期搬運擔架造成的職業傷害。

另考量救護人員值勤安全需求，他還加碼捐贈救護人員全套相關應勤個人裝備14套、密錄器14台以及救護耗材一批，大大地強化救護硬體裝備的補充，讓第一線救護人員於執勤時無後顧之憂，進而達到最佳救護品質，完成後送醫院任務。

代表受贈的消防局第一大隊副大隊長楊景雄表示，蔡連富家族回饋社會，且行事低調，默默行善，捐贈救護車以外還附贈各式應勤裝備與耗材，這樣默默行善義舉仍希望簡單辦理捐贈儀式即可，不願勞師動眾舉辦，真的非常敬佩與感他們家族為社會國家的付出。

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