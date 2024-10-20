台東平均餘命增幅全國第一　「2024台東健康嘉年華」玩出新生活

▲「2024台東健康嘉年華」玩出新生活。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局20日在南京路台東市民廣場舉行「2024台東健康嘉年華」，不僅展現一年來的保健成果，更藉由趣味遊戲、互動闖關以及豐富獎項，吸引上百位民眾參與。台東縣長饒慶鈴表示，台東縣近10年平均餘命增幅為全國第一，顯示縣府在推動健康城市方面成效卓著。

饒慶鈴與縣府團隊、議員簡維國、臺東市長陳銘風、綠島鄉長謝賢裕等貴賓親臨會場。饒慶鈴指出「2024台東健康嘉年華」是第一次以嘉年華形式，倡議民眾關注身心健康，現場涵蓋各年齡層及族群，無論是疾病預防、健康促進的保健知識，以及與民生相關的政令宣導，都在健康嘉年華中展出。

另外，繞慶鈴也要向大家宣布好消息，內政部公布「112年簡易生命表」，台東縣近10年來平均餘命，增幅為全國第一，感謝團隊用心規劃、鄉親的支持，讓台東成為健康宜居的幸福城市。

嘉年華現場設有30個攤位，包括衛生局輔導的健康飲食友善店家，以在地食材做成的健康料理，透過互動遊戲，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習各項健康與公共議題。主題宣導涵蓋高血壓防治、高齡友善環境營造、母嬰八大好禮、反詐騙、房屋稅新制、均衡飲食等。

活動現場也展現今年推動亮點成果，打造成保健業務紀實廊道，展現縣府致力於全民均健為目標的方向邁進。饒慶鈴與衛生局長孫國平頒發獎狀，表揚113年臺東縣健康體位管理競賽「夏日降肉大作戰」活動15個績優參賽單位、高齡友善場域標章68個獲獎商家、35位部落社區健康營造中心的優秀夥伴與輔導委員，感謝他們的貢獻與肯定。