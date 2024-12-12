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小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小五女童在《遊戲傳說》對決中認識徐男交往發生關係。示意圖非本文當事人。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者葉國吏／綜合報導　

桃園有位小五女童玩手機遊戲「傳說對決」，因而結識徐姓工人，2人用LINE聊不到一個月交往、進而發生關係，女童父親透過訊息內容得知氣炸，徐男被依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年8月，可上訴。

根據判決書指出，徐男2023年4月在遊戲「傳說對決」以龍龍的ID，認識了小五女童，聊天1個月後進一步交往。交往期間，女童還到徐男家中居住發生關係。後來女童手機內的訊息被父親發現，透過媽媽詢問後才知此事，怒而提告。

被告徐男坦承知道女童未滿14歲，只承認於去年母親節當天有去女童家附近接她，載她到員工宿舍親吻、撫摸等猥褻行為，否認雙方有發生性關係。不過女童在偵訊時坦言，她與徐男有發生性行為，

法官審酌女童供詞與跟徐男的LINE對話記錄，發現女童跟徐男談論「不能再去你房間了、媽媽說危險」、「「你知道我是五年級」等語，認定徐男與女童在房間內有性交，依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年8月，可上訴。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

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