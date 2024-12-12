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社會 社會焦點 保障人權

獨／溫泉偷拍狼GOGO哥收押167天求交保　法官點頭但開出6條件

記者黃宥寧／台北報導

北市北投知名溫泉會館今年3月陸續傳出多起客人泡湯遭偷拍，檢警積極偵辦，起訴綽號「GOGO哥」的主嫌林亦修。調查發現，林在「創意私房」地下情色論壇創建〈Argos原創湯旅〉帖子，將偷拍影像上傳販售，非法牟利高達113萬元，6月收押至今已167天。今（12）日士院首開庭，林男全認罪，法官命具保30萬及限制住居、不得外出、並加以科技監控，另限制出境出境及出海。

今（12）日上午士院開庭（不公開審理），林當庭全認罪，其辯護律師向法官提出交保請求，法官考量林已坦承全部犯行，原有的滅證風險已經降低，考量被告若能限制住居在戶籍地，且不得外出，並以科技設備監控，即無繼續羈押之必要，命被告具保30萬元、限制住居、不得外出、並加以科技監控，另限制出境及出海後停止羈押等共6項條件。

據悉，林男在庭上一度表示無法籌措30萬元保證金，目前正在等待其母親協助辦理交保手續，若最終未能湊齊交保金，將被送回看守所繼續羈押；但若順利交保，法警將陪同其返回住家，並安裝訊號設備以進行科技監控。

科技設備監控就是透過電子科技設備，來執行定點監控如居家監控，或行蹤軌跡紀錄監控如增設 GPS 系統，記錄受監控人行動所經過之區域與時間的工具，目的是應用科技技術，以電子設備取代傳統人力監督受監控人的一種方式。

起訴指出，29歲林男2019年就在不詳男子「老馬」建立的「創意私房」論壇登陸當賣家，2021年到2023年間，林男開始在北市各處街頭，把網路買來的運動相機等偷拍器材，裝改裝過的手機，或把長柄雨傘的傘面剪破，讓鏡頭透過破口偷錄裙裝女性的大腿根部、內褲等私密影像。

▲▼ 「GOGO哥」林姓男子偷拍皇池溫泉泡湯遊客，遭到檢方起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林亦修淪為偷拍狼並販賣影片牟利。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

食隨知味的他，一步步升級偷拍設備，購買運動相機及改裝針孔攝影手機，將器材藏於長柄雨傘等工具中，開始於北市等各地偷拍，將錄製的影像交由不詳共犯處理，打上浮水印後販售。

2022年起，變本加厲，租車到台北市北投山區附近，走小徑，攀爬、跨越圍籬，侵入酒店的露天風呂區域，以手機拍攝顧客泡湯的臉部、裸露影像，再取名「AxD原創湯旅系列」販售。

2023年到2024年間，林男開始到同樣位於北投的皇池溫泉御膳館後方，偷拍在半露天湯屋內消費遊客的性隱私畫面，2024年1月28日凌晨，林男要回到北投另家5星知名溫泉酒店偷拍時，被酒店人員發現阻攔報警，直到5月間，網路上開始流傳皇池偷拍片，檢警擴大偵辦，並搜索林男住處查扣相關畫面。

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」又傳偷拍外流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」遭林男潛入偷拍。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，今年1月28日，北投某間溫泉酒店的員工察覺異常後報警，檢警循線追查虛擬貨幣金流，確認林男涉案，隨即拘提到案，林男否認大部分偷拍指控，僅承認上架部分影像，但檢方從其手機內的對話記錄中發現，他曾因「創意私房」的新聞曝光而與友人討論可能被捕的情況。

士檢痛批林男為滿足私慾，不惜罔顧公眾隱私與人格權利，組織偷拍集團並藉此牟利，手法卑劣、危害被害人身心健康，依多項罪名起訴，並建請法院從重量刑，此外，聲請沒收林男藉販賣20餘部影像所獲得的非法所得約台幣113萬元，以及其偷拍設備。

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