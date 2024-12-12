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桃園財團法人監督自治條例胎死腹中　魏筠痛批恐淪為首長小金庫

▲桃園財團法人監督自治條例胎死腹中

▲桃園財團法人監督自治條例胎死腹中，魏筠痛批恐淪為首長小金庫。（圖／魏筠服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會臨時會11日審議三讀法案，民進黨團提出「桃園市政府捐助之財團法人監督自治條例草案」，遭國民黨籍議員徐其萬動議撤銷，最終國民黨以人數優勢決議撤銷。提案人魏筠批評，基金會恐淪為局處首長小金庫，議會棄防弊工具而不用，非常可惜。

魏筠表示，提出「桃園市政府捐助之財團法人監督自治草案」，並不是要製造朝野對立，而是要制定一個真正公開透明政府，應勇於揭露政策，並向議會負責，讓權力有效制衡的一個機制。

政府捐助的基金會百分之五十以上的資金，都是來自市庫，來自市民的納稅錢，議員有制定自治條例設立監督的能力，棄正常程序不用，形同自我閹割、自我設限，如何對得起選民的期待。

魏筠表示，過往慣例都是捐助之財團法人於預算審查後才送上決預算書，並無事前監督的機制。時代在變，連金融詐騙手法都與時俱進，因此必須要有新時代的思維，提出有效防弊機制，為人民把關，而不是積非成是，一昧抵制可用的立法義務，鄉愿思維有害進步發展。

過去國民黨籍議員舒翠玲在2018年到2022年多次在財政委員會大聲疾呼，希望預決算書在審查特種基金的時候一併納入，如今換了市長，就不願支持透明政府、透明預算，立場轉變相當可惜。

魏筠說明，若此法案通過，不論當權者是誰，議會都有權監督基金會的預算，這樣的法案是放諸四海皆準。局處千萬得標案，承辦人要受到政府採購法、議會的監督，還要寫報告，但如果是繞過局處讓基金會執行的千萬案子，卻完全沒辦法監督，恐怕淪為局處首長的小金庫，對於局處承辦所受的責任更是大不同。

魏筠強調並說明此機制是一道防線，是可以備而不用的，並非要逐條審查、錙銖必較，若將財團法人法的法例在地方自治法中體現，並不是疊床架屋，而是更可以請求基金會要公開透明。

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