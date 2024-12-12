台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

▲台大醫院又爆出性騷擾案，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

白色巨塔再傳出性騷擾，本刊接獲爆料，台大醫院知名不孕症權威C教授被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認後，C教授卻搶先申請退休，打算保住退休金，引發不滿，爆料人痛批，「C教授還找律師對性平委員嗆聲，明顯不知悔改。」根據了解，本週五（12月13日）台大將對此召開校評會討論此案。

台大醫院又爆出性騷擾案，本刊接獲爆料稱，C教授是國內知名婦產科權威，曾任台大婦產部主任，是台灣婦產科醫學會重要領導人物，還曾是總統賴清德提名總統府健康台灣委員會委員，今年上半年卻申請退休，引起醫界議論。

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原來，C教授會申請退休，就是為保住退休金，「C教授先前已被台大醫院6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，性騷擾案經台大醫院和台大性平會、校評會通過、確認，C教授為保住退休金，先申請退休，從台大醫院離職。」爆料人指出。

醫界內部透露，由於C教授目前已有案在身，台大醫院、台大內部不願通過C教授的退休案，以免C教授能順利領取退休金，「C教授對此相當不滿，不僅找上律師向台大、台大醫院申訴，還和性平委員嗆聲。」

「C教授不知悔改就算了，為保住退休金，還找上總統府資政，向台大醫院及校方關說施壓，引起台大內部不滿。為此，台大本週五（12月13日）還要再度召開校評會，討論C教授是解聘，而非退休。」爆料人痛批。

爆料人指出，出面投訴被C教授性騷擾的６名住院醫生、研究醫師中，就連政壇大老媳婦、以及台大另位婦產科權威的媳婦、企業家二代都慘遭魔手，「由於C教授是婦產科權威，礙於C教授地位，受害醫師只能選擇隱忍，甚至只能等專科醫師考試結束後，才敢檢舉，就怕被報復。」

「受害醫生泣訴，不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲，有受害醫生不堪其擾，向院方申請保護令，禁止C教授靠近。」爆料人透露。

事實上，這已非台大醫院第一次爆出性騷擾風波，包括骨科主任、精神科權威款授、婦產科名醫都曾鬧上新聞，也讓台大醫院為遏止性騷擾歪風，也接連發出《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範》以及《性騷擾防治辦法》。至截稿前，台大醫院及台大均對此沒有回應。

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