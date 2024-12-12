　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

台大醫院又爆出性騷擾案，引發爭議。

▲台大醫院又爆出性騷擾案，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

白色巨塔再傳出性騷擾，本刊接獲爆料，台大醫院知名不孕症權威C教授被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認後，C教授卻搶先申請退休，打算保住退休金，引發不滿，爆料人痛批，「C教授還找律師對性平委員嗆聲，明顯不知悔改。」根據了解，本週五（12月13日）台大將對此召開校評會討論此案。

台大醫院又爆出性騷擾案，本刊接獲爆料稱，C教授是國內知名婦產科權威，曾任台大婦產部主任，是台灣婦產科醫學會重要領導人物，還曾是總統賴清德提名總統府健康台灣委員會委員，今年上半年卻申請退休，引起醫界議論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來，C教授會申請退休，就是為保住退休金，「C教授先前已被台大醫院6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，性騷擾案經台大醫院和台大性平會、校評會通過、確認，C教授為保住退休金，先申請退休，從台大醫院離職。」爆料人指出。

醫界內部透露，由於C教授目前已有案在身，台大醫院、台大內部不願通過C教授的退休案，以免C教授能順利領取退休金，「C教授對此相當不滿，不僅找上律師向台大、台大醫院申訴，還和性平委員嗆聲。」

「C教授不知悔改就算了，為保住退休金，還找上總統府資政，向台大醫院及校方關說施壓，引起台大內部不滿。為此，台大本週五（12月13日）還要再度召開校評會，討論C教授是解聘，而非退休。」爆料人痛批。

爆料人指出，出面投訴被C教授性騷擾的６名住院醫生、研究醫師中，就連政壇大老媳婦、以及台大另位婦產科權威的媳婦、企業家二代都慘遭魔手，「由於C教授是婦產科權威，礙於C教授地位，受害醫師只能選擇隱忍，甚至只能等專科醫師考試結束後，才敢檢舉，就怕被報復。」

「受害醫生泣訴，不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲，有受害醫生不堪其擾，向院方申請保護令，禁止C教授靠近。」爆料人透露。

事實上，這已非台大醫院第一次爆出性騷擾風波，包括骨科主任、精神科權威款授、婦產科名醫都曾鬧上新聞，也讓台大醫院為遏止性騷擾歪風，也接連發出《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範》以及《性騷擾防治辦法》。至截稿前，台大醫院及台大均對此沒有回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【封面故事】【專訪】不滿遭檢舉抹黑、怒退車輛公會　吳清源：現代車自製率明年達標
與遠傳合推寬頻新品抗剪線潮　郭冠群親揭中嘉下一步策略
劉揚偉改革夏普見成效　KDDI接手堺工廠改建AI資料中心

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夜市小吃「熱量排行」雞排才第3　冠軍一份要走4小時消耗
館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割
台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
人妻「堅持生」第四胎！婆家娘家都罵　她心寒：孩子紅包剩600
小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸
入冬最強冷空氣明南下　連3天恐跌破10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀：千萬別放出來

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

台灣運彩被控「默許退傭」直擊！　逼迫店家惡性競爭

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

孕妻逼夫負擔40萬月子中心　潔哥建議「那就離婚吧」：開銷在後面

入冬最強冷空氣明南下　連3天恐跌破10℃

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

英網紅環島台灣　讚「美景美食」值得更多認識

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

快訊／04:05台灣東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股　警出手開單

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀：千萬別放出來

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

台灣運彩被控「默許退傭」直擊！　逼迫店家惡性競爭

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

孕妻逼夫負擔40萬月子中心　潔哥建議「那就離婚吧」：開銷在後面

入冬最強冷空氣明南下　連3天恐跌破10℃

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

英網紅環島台灣　讚「美景美食」值得更多認識

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

快訊／04:05台灣東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

Skoda「最便宜電動休旅」歐洲開賣、台灣有望導入！折合新台幣112萬

小孟老師／12月12日星座運勢　水瓶閱讀助工作

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀：千萬別放出來

趁川普上任前快溜！　FBI局長宣布明年初辭職提前下台

千斤頂突然爆裂！司機被噴出車外「爆頭慘死」　恐怖畫面曝光

謝和弦辣妻「再培養一個謝和弦」想拚第三胎！他許真實心願：很怕

中共軍演說缺證據？軍事專家籲公布航跡：至少要能看圖說故事

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

陳彥翔奪8命免死　律師揭關鍵：就是這個but

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

年輕OL頭暈3年、經血量少　竟是罹患大腸癌

入冬最強冷空氣明南下　連3天恐跌破10℃

彰化也要孵蛋　百萬網紅酸：笑死 ！百貨公司都沒有

周杰倫大巨蛋唱完親手畫圖！留下「簽名3神物」

5性病初期無症狀！其中1病逾半數人無感

200棵高價「真柏」免費送！彰化農民忍痛割愛

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！

不是澱粉！「5種超級食物」一吃就飽　醫大推

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面