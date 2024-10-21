南韓訓斥俄國大使！譴責北韓派兵「威脅國安利益」：呼籲中斷合作

▲南韓外交部次長金烘均（右）21日針對北韓派兵議題，訓斥俄國駐韓大使季諾維耶夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近關於北韓（朝鮮）在俄烏戰場上援助俄國、向俄國派出精銳部隊的消息甚囂塵上，不僅烏克蘭總統澤倫斯基證實，更有許多相關的照片和衛星影像佐證，北韓陸續向俄國派出部隊。對此，南韓外交部緊急訓斥俄國大使，認為俄國此舉違反國際法、嚴重威脅區域和平穩定，強烈要求俄朝中斷軍事合作。

根據南韓《韓聯社》、《News1》，南韓外交部次長金烘均今（21）日下午就北韓向俄國派兵、俄烏戰爭等議題緊急，召見俄羅斯駐南韓大使季諾維耶夫（Георгий Вениаминович Зиновьев）至南韓外交部訓斥，並向俄方傳達南韓政府的基本立場，強烈呼籲俄國立刻讓北韓從烏克蘭撤離軍隊，並要求俄朝（俄羅斯、北韓）兩國中斷相關合作。

金烘均向季諾維耶夫強調，過去以來俄國便與北韓展開軍事合作，不僅從北韓調度彈道飛彈等軍事裝備和物資，如今更讓北韓派遣精銳部隊參與俄烏戰爭，對於國際社會安全構成嚴重威脅，更嚴重違背聯合國安理會決議與聯合國憲章。

金烘均表示，他以「最強烈的措辭」譴責北韓向俄國派兵參戰等一系列軍事合作的行為，而對於俄方嚴重威脅南韓國家安全核心利益的行為，更將與國際社會採取合作，不惜動用所有手段。

對於南韓的訓斥，季諾維耶夫傾聽南韓政府所秉持的基本立場，並表示將向母國（俄羅斯）如實稟報。不過隨後，俄羅斯駐南韓大使館便在官方臉書粉絲專頁發文反駁，表示季諾維耶夫大使在接受訓斥時曾向南韓強調，「俄羅斯與北韓之間的合作，是基於國際法的框架之下，且並未違反南韓的國安利益。」

對於近來韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，季諾維耶夫則坦承，如今俄羅斯與南韓所秉持的立場已相差甚遠。

據悉，自從南韓國家情報院18日公開俄國派軍艦輸送北韓士兵的消息後，此次是俄羅斯首度針對此事表達官方立場。對於北韓派兵協助俄軍，南韓政府也表示，不排除將單獨執行各種制裁手段。