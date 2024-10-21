北韓派兵侵烏　南韓不忍了！開啟心戰廣播：你們隨時會被派去送死

▲南韓軍方透過「心戰廣播」，向北韓邊境部隊與居民告知，金正恩派兵參加俄烏戰場的實情。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來關於北韓（朝鮮）在俄烏戰爭上援助俄國、向俄國派出精銳部隊與技術人員等消息甚囂塵上，甚至就連烏克蘭總統澤倫斯基也親口證實，而南韓最高情報機構也透露，南韓的衛星捕捉到俄國軍艦運輸北韓士兵的畫面。對此，南韓決定透過「心戰廣播」向邊境的北韓軍隊與居民告知實情，盼掀起北韓內部動亂。

南韓最高情報機構「國家情報院」18日透過聲明證實，俄軍透過太平洋艦隊4艘登陸艦、3艘護衛艦出沒在北韓舞水端海域，負責從清津、咸興等港口將北韓士兵運至俄國，昨（20）日更公開南韓衛星偵測到俄國登陸艦出現在清津港的畫面。

對此，北韓官媒《朝中社》、《朝鮮中央電視》與黨務機關報《勞動新聞》等選擇默不作聲，並未向居民與黨員透露實情，過去以來對於提供俄國彈道飛彈等軍事裝備的消息更是絕口不談。

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

根據南韓《中央日報》、《韓聯社》，軍方消息人士今（21）日透露，隨著北韓媒體持續噤聲，南韓軍方決定透過「心戰廣播」向駐守南北韓邊境的北韓軍人、居民告知俄烏戰爭的實情，讓這些北韓軍民知道自己「隨時會被金正恩派去烏克蘭參戰」的絕望真相，作為南韓對北韓認知宣傳作戰的一環。

軍方消息人士指出，在21日上午對北韓的心戰廣播《自由之聲》中，在上午新聞報導的第2條置入北韓派兵參加俄烏戰爭的消息，包括澤倫斯基17日證實北韓軍隊出現在俄烏戰場，以及10月初北韓6名軍官在烏東頓涅茨克州戰場遭到烏軍飛彈砲擊死亡的消息。

▲南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

心戰廣播《自由之聲》更向北韓邊境居民透露，俄軍目前正將一支3000人規模所組成的北韓軍隊組織成特別營級部隊，「當地媒體接連報導，其中有18名北韓士兵逃離軍營」。

《自由之聲》還引述英媒BBC的報導，向北韓邊境部隊與居民透露，有相當多的北韓軍人抵達了位於俄羅斯濱海邊疆區烏蘇里斯克（雙城子）地區的軍事基地，並向北韓人透露，其實自從俄國總統普丁今年6月出訪平壤會晤金正恩後，北韓和俄羅斯便有著熱絡的軍事物資與人力上的流動。

▲南韓國情院與烏克蘭情報機構合作，透過AI臉部辨識技術，證實過去曾陪同金正恩視察飛彈工廠的士兵，如今已出現在俄烏戰場。（圖／大韓民國國情院）

韓媒《中央日報》指出，自從北韓向俄烏戰場派兵的消息甚囂塵上後，南韓國家情報院便決定攜手烏克蘭情報機構，並且動用自家所研發的AI（人工智慧）臉部辨識技術，將出現在俄烏戰場上的北韓軍官和北韓媒體過去的報導畫面做比對，發現該名軍官曾於2023年8月登上《勞動新聞》報導，當時他曾隨同金正恩視察飛彈工廠。

據悉，南韓國家情報院研判，北韓軍可能派出號稱「暴風軍團」的精銳部隊、隸屬於特殊作戰部隊11軍團的4個旅（約1萬人）前往烏克蘭援助俄軍作戰，其過去駐守在北韓平安南道德川市，由3個狙擊旅、4個輕步兵旅、3個航空陸戰旅所組成，主要負責協防平壤首都圈，並執行後方侵略作戰等任務。