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雲科大校長遴選結果揭曉！張傳育接棒：目標成為全國最強大學

▲雲林科技大學第六任校長遴選，由雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育獲選。（圖／張傳育提供）

▲雲林科技大學第六任校長遴選，由雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育獲選。（圖／張傳育提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學校長楊能舒將於明年1月31日任期屆滿、屆齡退休，第6任校長遴選有4位校內、1位校外教授角逐。遴選結果昨（19）日出爐，由雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育獲選，張傳育表示，會帶領學校成為全國最強且具影響力的國際創新科技服務型大學。

張傳育預計明年2月1日就任校長職位，其在雲林科技大學服務21年，現任智慧辨識產業服務研究中心主任，亦為資工系特聘教授，兼任工研院服務系統科技中心數位長。「一路看著學校成長、蛻變，現已做好全力以赴的準備，要帶領雲林科技大學更進一步」張傳育如此說道。

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張傳育指出，5年前借調到工研院服務時，與公部門、產業界有緊密連結，深刻體會到研發主題需要扣準政府施政目標，解決產業痛點的方法及重要性，教授的研究成果應該要提供給產業、更要服務產業，成為企業的「智庫」，協助轉型。張傳育說，會帶領全體師生，將學校打造成對社會負責、具影響力的最強創新科技服務型大學。

張傳育曾任雲科大資訊中心系統組長，主導全校web-based校務系統開發，後來歷任資工系主任、研發長、育成中心主任等行政職位，資歷完整。而且在AI及影像辨識領域獲得肯定，曾獲國家產學大師、連續3年榮登美國史丹佛大學「全球Top2％頂尖科學家榜單」等。張傳育也提到，雲科大是他將退休的地方。

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