雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

▲雲林代表隊330選手挑戰113全民運動會，副縣長謝淑亞授旗勉勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全民運動會每2年舉辦一次，是匯集全國優秀選手齊聚一堂的體育盛事，113全民運將於10月26日在屏東縣登場，雲林縣代表隊在謝淑亞副縣長授旗下，今年運動員330人、隊職員139人，共469人，將參加25個競賽項目，赴屏東縣參賽爭取佳績，選手蓄勢待發，期待在這次賽會大放光芒，爭取最佳紀錄再造巔峰。

副縣長謝淑亞特別頒發加菜金慰問選手，謝淑亞表示，雲林縣有「績優選手表揚機制及績優運動選手奪牌培訓獎助金計畫」，希望把優秀選手留在縣內，貢獻他們的專長，傳承寶貴的經驗與技術給下一代優秀選手。新世代的陳奎儒、鄭竹玲、李晴晴、李芳任、李芳至等，都是接受培訓獎助金計畫的體壇菁英。

▲雲林代表隊330選手挑戰113全民運動會，副縣長謝淑亞頒發加菜金為選手加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣努力給予運動選手無憂的環境，讓他們可以專注練習、發揮所長，為自己、為雲林縣、甚至是為國家，在國際舞台爭取發光發熱的機會。謝淑亞指出，近年雲林縣積極整修運動場館及設施，以及推展各項體育政策，接下來雲林縣將以「雲林競艷 精彩無限」為主題，承辦114全國運動會。

為了提供最佳的賽事品質，讓選手有更好的發揮，規劃於虎尾高鐵運動園區興建可容納1萬5000人並符合國家標準之田徑場，預計於2025年6月完工，除了呈現精彩比賽外，更將結合觀光旅遊、文化采風與在地美食，用最大的熱情、嶄新的運動設施、優質的服務品質和最高規格的尊榮禮遇。

▲雲林代表隊330選手挑戰113全民運動會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）