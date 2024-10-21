菲律賓1省已停課！準潭美預測路徑曝光　將轉向登陸呂宋島

▲準潭美22日上午之前將持續向西移動，並在22日下午轉西北西至西北方向移動 。（圖／翻攝自菲律賓氣象局PAGASA）

記者詹雅婷／綜合報導

熱帶性低氣壓TD24最快今增強為颱風「潭美」，菲律賓氣象局（PAGASA）21日說明，準潭美目前已為菲律賓東部部分地區帶來雨勢，可能引發洪水與土石坍方，預計22日轉西北西至西北方向移動，未來將登陸呂宋島北部。在此之際，菲律賓甲美地省已宣布，受到惡劣天氣影響，21日各級學校停課。

菲律賓媒體ABS-CBN、拉普勒新聞網報導，熱帶性低氣壓TD24目前位置在呂宋島東南部以東約1050公里的菲律賓海面上空，進入菲律賓責任區（PAR），此處環境有利其發展，威力可能進一步增強。

菲律賓氣象局表示，準潭美22日上午之前將持續向西移動，並在22日下午轉西北西至西北方向移動，預計增強為颱風之後，於25日登陸呂宋島北部。不過菲律賓氣象局也說明，不排除有路徑變化的可能性。

準潭美預計將帶來雨勢與大風，部分沿海地區21日可能出現2至4公尺的海浪，小型船舶應採取預防措施或盡可能避免航行。在此之際，甲美地省（Cavite）省長托倫蒂諾（Athena Tolentino）已宣布，由於受到惡劣天氣影響，各級學校21日停課。