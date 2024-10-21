準潭美路徑預測改「西進」　專家：東半部防共伴效應

▲準潭美颱風路徑預測從北轉改成西進，常用的AI輔助預報也全改成西進。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，預估今天增強為颱風「潭美」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，ECMWF系集預報9成以上的成員路徑從北轉改成西進，較常用的AI輔助預報也全改成西進，迎風面東半部的降雨應該跑不掉，如有類似共伴效應發生，降雨更明顯一些。

中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓TD24於今天有機會增強為輕度颱風，預估將通過呂宋島進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，還得再觀察，預計周六、周日是最靠近台灣的時間。

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吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，相隔12小時，ECMWF系集預報幾乎9成以上的成員路徑就從北轉改成西進，幾個比較常用的AI輔助預報也全都改成西進。

▲準潭美颱風路徑預測從北轉改成西進，常用的AI輔助預報也全改成西進。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他表示，仔細看兩張系集預報的差異，後方另一個擾動發展的預測愈明顯，則西進預報的情況就愈顯著，跟昨晚講得一樣，後方擾動的明顯發展會讓鞍形場東側的高壓更往東退，無法給予TD-24（準潭美）北上的引導力量，最後只能往西走，北邊的西風槽不夠深，雖然可以造成鞍形場，不會直接引導颱風北上。

吳聖宇說，目前預報未來的潭美颱風範圍頗大，即使是穿過呂宋島往西，不直接威脅，迎風面東半部的降雨應該也跑不掉，如果有類似共伴效應的情況發生，降雨情況會更明顯一些

他表示，西半部雖然降雨會被擋住，沿海地區仍可能有強勁的風力出現，至於會不會發颱風警報仍要觀察，路徑、暴風半徑大小都還有不確定性，目前只需要持續注意最新消息就可以。