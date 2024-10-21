準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

▲一票民眾並不希望放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

潭美颱風最快今生成，氣象署預測，周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得再觀察！而一名網友已經開始喊話，「10/28...有人覺得北北基會放颱風假嗎？」文章曝光後，多數人卻怕哀喊別放，就怕打亂工作或出遊計畫，更擔心會被扣錢，「千萬不要，要吃土了」、「不要再放了，工作都亂了」。

一名網友在Threads附上iPhone天氣未來預測，顯示準潭美颱風有機會撲台，因此讓他妄想是否有機會放颱風假，「上次北部放了2天放假，10/28...有人覺得北北基會放颱風假嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「現在看還太早，下週末再來看也不遲，反正走東邊走南邊，北部都會下雨」、「一個禮拜前的預報不要太認真，往西走的機率也非常高」、「我只希望北北基分開放放，上次一堆台北市市民哭腰說，天氣這麼好放什麼假，結果淡水三芝石門基隆一堆災情」、「今年連假都是颱風給的」、「不要再放了，工作都亂了」。

多數人則哀求颱風繞道，並不希望侵台放颱風假，「不要放了拜託」、「一天到晚想著放假！真的侵台會比較好嗎」、「不要啊，我兒子10/28~10/30畢旅」、「別來了，3號做檢查因為颱風來延後到28號」、「千萬不要，要吃土了」、「公司一年只給三天有薪颱風假，再放我就要扣錢了」、「真的沒有想要再放了，不要放拜託拜託」。

「觀氣象看天氣」臉書表示，歐洲中期天氣預報中心出爐的最新預測，明顯往南調整準潭美颱風後期的路徑，預測將通過呂宋島後進入南海。

觀氣象看天氣說，後期的緯度越低，被槽線勾到北轉侵襲台灣的機率就越低，再持續觀察看看。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶性低氣壓今有機會變颱風，預估今天、周二偏西，之後轉西北朝呂宋島前進，通過呂宋島並進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，預報還有些變化；而預計周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得觀察，強度預估為輕颱上限。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

