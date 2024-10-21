　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（示意圖／記者李毓康攝）

▲一票民眾並不希望放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

潭美颱風最快今生成，氣象署預測，周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得再觀察！而一名網友已經開始喊話，「10/28...有人覺得北北基會放颱風假嗎？」文章曝光後，多數人卻怕哀喊別放，就怕打亂工作或出遊計畫，更擔心會被扣錢，「千萬不要，要吃土了」、「不要再放了，工作都亂了」。

一名網友在Threads附上iPhone天氣未來預測，顯示準潭美颱風有機會撲台，因此讓他妄想是否有機會放颱風假，「上次北部放了2天放假，10/28...有人覺得北北基會放颱風假嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「現在看還太早，下週末再來看也不遲，反正走東邊走南邊，北部都會下雨」、「一個禮拜前的預報不要太認真，往西走的機率也非常高」、「我只希望北北基分開放放，上次一堆台北市市民哭腰說，天氣這麼好放什麼假，結果淡水三芝石門基隆一堆災情」、「今年連假都是颱風給的」、「不要再放了，工作都亂了」。

多數人則哀求颱風繞道，並不希望侵台放颱風假，「不要放了拜託」、「一天到晚想著放假！真的侵台會比較好嗎」、「不要啊，我兒子10/28~10/30畢旅」、「別來了，3號做檢查因為颱風來延後到28號」、「千萬不要，要吃土了」、「公司一年只給三天有薪颱風假，再放我就要扣錢了」、「真的沒有想要再放了，不要放拜託拜託」。

「觀氣象看天氣」臉書表示，歐洲中期天氣預報中心出爐的最新預測，明顯往南調整準潭美颱風後期的路徑，預測將通過呂宋島後進入南海。

觀氣象看天氣說，後期的緯度越低，被槽線勾到北轉侵襲台灣的機率就越低，再持續觀察看看。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶性低氣壓今有機會變颱風，預估今天、周二偏西，之後轉西北朝呂宋島前進，通過呂宋島並進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，預報還有些變化；而預計周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得觀察，強度預估為輕颱上限。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
LIVE／準潭美周四近台恐釀嚴重威脅　麥當勞《獵人》卡牌廣送
快訊／台北跨年　超狂卡司公布！
大缺工！超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住
快訊／林威助重返中職首發聲！
狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上　麥當勞最新回應
鐵鎚殺妻「兒滿身血求救」！　火爆男判19年定讞
快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基
國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責
朝野拚修法「增加國定假日」　每年有望多放10天假
快訊／林威助回歸！　富邦悍將宣布聘任

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五月天花蓮演唱會「台鐵連3天加開列車」　明天0時搶票

網紅沒看《獵人》卻收到卡牌！網點名1人是真粉絲：沒拿到就不對了

說《獵人》小傑像原子小金剛！網紅被炎上　網氣炸：真的浪費

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次」抽到賺2萬　全場狂查結果　

準潭美周四逼近「不排除發布海警」　雨彈轟北東3階段一次看

以地熱發電提供冰島農業解方　台科大學生奪iF年度最佳獎

免補班！朝野拚修法「增國定假日」　每年有望多放10天假

本周可能有2個颱風　賈新興：留意明晚起宜蘭連4天大雨

快訊／東北季風發威　1地大雨特報　

韓國「橋村炸雞」進軍桃園　首店在大江！一票人tag朋友：吃起來

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

五月天花蓮演唱會「台鐵連3天加開列車」　明天0時搶票

網紅沒看《獵人》卻收到卡牌！網點名1人是真粉絲：沒拿到就不對了

說《獵人》小傑像原子小金剛！網紅被炎上　網氣炸：真的浪費

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次」抽到賺2萬　全場狂查結果　

準潭美周四逼近「不排除發布海警」　雨彈轟北東3階段一次看

以地熱發電提供冰島農業解方　台科大學生奪iF年度最佳獎

免補班！朝野拚修法「增國定假日」　每年有望多放10天假

本周可能有2個颱風　賈新興：留意明晚起宜蘭連4天大雨

快訊／東北季風發威　1地大雨特報　

韓國「橋村炸雞」進軍桃園　首店在大江！一票人tag朋友：吃起來

獨／甜美油漆妹專心取物「黑衣男後面伸手」　她難過辛苦錢沒了

「台積第一圈」預售案單價68萬創高　在地：成屋庫存不到千戶

北韓派兵協助侵烏　澤倫斯基嘆：對全球不是好事！估部署「此處」

苦等27年！紐約自由人奪WNBA首冠　女神射19投1中讓K湯躺槍

《有生之年》獲金鐘最大獎！回顧7台詞：喜歡的東西也不一定要在手裡

桃園龜山超隱密土雞城！平日只接預約客　放山雞Q彈肥嫩肉質鮮甜

陸金飾價1克漲至3675元！　多家知名品牌卻現「倒閉潮」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

高雄山東麻醬麵復活！舊員工接手營業「新店面位置曝光」

台北又1間麥當勞「10月底要掰了」　當地人驚：得來速沒了

生活熱門新聞

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

觀音出家日到了！6種人必拜

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

婆婆乾女兒是「老公前任」　穿短裙還脫內褲

更多熱門

相關新聞

準潭美路徑預測改「西進」　專家：東半部防共伴效應

準潭美路徑預測改「西進」　專家：東半部防共伴效應

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，預估今天增強為颱風「潭美」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，ECMWF系集預報幾乎9成以上的成員路徑從北轉改成西進，較常用的AI輔助預報也全改成西進，迎風面東半部的降雨應該跑不掉，如有類似共伴效應發生，降雨更明顯一些。

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

好消息！　準潭美路徑明顯南修

關鍵字：

潭美颱風生成放假颱風假

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

柯佳嬿真的跳16蹲了

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面