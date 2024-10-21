　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

▲▼未來的潭美颱風有個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲未來的潭美颱風有個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD24最快今天增強為潭美颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來的潭美有個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大，靠近時可能巧遇東北季風增強，要觀察是否出現共伴效應，以及共伴效應的位置。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，未來的潭美會有一個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大，但也因為如此，整合時間會比較耗時。最新預報略往南修，到通過菲律賓呂宋島至巴士海峽間，還會不斷搖擺修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專表示，無論潭美怎麼走，基北宜花東恆的迎風降雨還是躲不掉，尤其在通過台灣正南方時，宜花東有強降雨的訊號。另一個需要留意的是，潭美靠近時，有可能會巧遇東北季風增強，要觀察是否再度出現共伴效應，以及共伴效應的位置。

至於中南部的天氣，粉專指出，沿海會有強陣風，天氣狀況需視颱風路徑而定，不確定性大，颱風距離尚遠，路徑變數大，現在論斷實際影響程度還言之過早。

中央氣象署則表示，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓正在發展中，未來以西轉西北西方向往呂宋島東方海面前進，之後路徑有較大不確定性，未來一周後期對台灣天氣的影響程度仍有變數，氣象署將密切觀察。

ET快訊
快訊／台銀黃金存摺再刷天價！　今年來漲逾37%
潭美颱風24小時內生成！　日氣象廳預測路徑曝
麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征
快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓
快訊／台灣海峽規模4.3地震　台中、彰化有感
台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手勝6.
快訊／詐10億西班牙男遣返回台　移民署曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

多雨模式啟動！明東北季風挾雨彈襲3地　周五下更大

快訊／09:17西部海域規模4.3地震　11縣市有感「最大震度2級」

去日本開右駕根本小case　過來人曝真相：台灣才可怕

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

夫死後妻看LINE驚「外遇玩情趣遊戲5年」　員工誤把小三當正宮

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

多雨模式啟動！明東北季風挾雨彈襲3地　周五下更大

快訊／09:17西部海域規模4.3地震　11縣市有感「最大震度2級」

去日本開右駕根本小case　過來人曝真相：台灣才可怕

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

夫死後妻看LINE驚「外遇玩情趣遊戲5年」　員工誤把小三當正宮

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

外公還在度假！是否「同意」用車成關鍵　11／1前未到案將遭拘提

學團促簡化生理用品領取程序　籲教育部補助經費訂指引

準潭美「他驚下周有望颱風假？」　大票人曝真心話：拜託別放了

勇士3年12.5億續約22歲後場新星　穆迪熱身賽三分命中率近4成

台銀黃金存摺刷2825元天價　今年來漲逾37%

南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

四方電巴欠薪停業...遭扣押公車9輛莫名燒毀　驚悚烈焰畫面曝

81歲拜登任期倒數！4年政績一次看　大力援以助烏、撤軍阿富汗惹議

老闆超狠泡菜小黃瓜狂塞！台中最神祕臭豆腐餐車　外皮酥香湯汁多

川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

準潭美AI預測出爐　「這路徑」機率最高

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾嚇壞

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

更多熱門

相關新聞

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

準潭美颱風對台影響時間點曝！日氣象廳預測

菲律賓東邊海域目前出現一個熱帶低氣壓，而根據日本氣象廳預測，最快24小時內就會生成為準潭美颱風，屆時會一路往西北方移動，預計26日左右抵達台灣南邊的巴士海峽，而相較中央氣象署的預測路徑，日本氣象廳的預測路徑稍微偏北，不過由於颱風尚未形成，還有變數，具體會對台灣造成多大影響仍待觀察。

即／詐10億西班牙男被遣返回台　移民署：遣送歐盟國家

即／詐10億西班牙男被遣返回台　移民署：遣送歐盟國家

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

日本居酒屋「肉串150日圓」　他喊便宜：台灣賣台幣120元

日本居酒屋「肉串150日圓」　他喊便宜：台灣賣台幣120元

關鍵字：

標題：1.未來潭美颱風環流廣泛體型稍微龐大2.潭美颱風或巧遇東北季風增強共伴效應受關注3.基北宜花東恆將迎風降雨潭美靠近台灣有強降雨訊號4.中南部天氣不確定颱風路徑將影響沿海地區風雨情形SEO標題：1.潭美颱風來襲：環流廣泛、體型稍微龐大2.潭美颱風是否遇上東北季風增強？共伴效應受關注3.潭美颱風靠近台灣：基北宜花東恆迎強降雨4.中南部天氣不確定，颱風路徑將影響沿海地區APP推播標題：1.潭美颱風特點：環流廣泛、體型龐大2.潭美颱風可能遇上東北季風增強3.潭美颱風接近台灣：宜花東有強降雨訊號4.中南部天氣

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

柯佳嬿真的跳16蹲了

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面