準潭美「體型稍龐大」　粉專示警：宜花東有強降雨訊號

▲未來的潭美颱風有個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD24最快今天增強為潭美颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來的潭美有個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大，靠近時可能巧遇東北季風增強，要觀察是否出現共伴效應，以及共伴效應的位置。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文表示，未來的潭美會有一個特色，就是環流廣泛、體型稍微龐大，但也因為如此，整合時間會比較耗時。最新預報略往南修，到通過菲律賓呂宋島至巴士海峽間，還會不斷搖擺修正。

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粉專表示，無論潭美怎麼走，基北宜花東恆的迎風降雨還是躲不掉，尤其在通過台灣正南方時，宜花東有強降雨的訊號。另一個需要留意的是，潭美靠近時，有可能會巧遇東北季風增強，要觀察是否再度出現共伴效應，以及共伴效應的位置。

至於中南部的天氣，粉專指出，沿海會有強陣風，天氣狀況需視颱風路徑而定，不確定性大，颱風距離尚遠，路徑變數大，現在論斷實際影響程度還言之過早。

中央氣象署則表示，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓正在發展中，未來以西轉西北西方向往呂宋島東方海面前進，之後路徑有較大不確定性，未來一周後期對台灣天氣的影響程度仍有變數，氣象署將密切觀察。