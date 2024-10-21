選前「每天抽3200萬」給選民！　馬斯克砸錢拉票恐違法

▲馬斯克極力為川普助選。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）發動「鈔能力」替前總統川普拉票，宣布從19日起至投票日前，每天隨機向一名簽署支持憲法修正案的賓州選民發放100萬美元（約台幣3200萬元）。賓州州長夏皮洛20日呼籲執法機構調查此舉，法律專家也說，這可能有賄賂疑慮。

綜合外媒報導，馬斯克19日在賓州一場川普造勢活動上宣布，至11月大選投票日以前，每天將抽出一名填寫線上請願書的登記選民送出100萬美元，且當天馬上兌現承諾，由男子德雷爾（John Dreher）幸運中獎。

欲參與抽獎的民眾必須簽署請願書，內容是支持美國憲法第一及第二修正案，保障言論自由與持有武器的權利。此舉也讓美國政治行動委員會收集更多選民聯絡方式，有助為川普拉票。

賓州民主黨籍州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，馬斯克向已註冊選民發放金錢的行為非常令人擔憂，「這是執法機構應該關注的事情。」

▲馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）



根據馬斯克支持的「美國政治行動委員會」（America PAC）網站，請願書簽署者必須是已註冊選民，並且居住在七個搖擺州之一，才能獲得100萬美元的抽獎資格；此外，該請願書還提供給每位簽署的賓州選民100美元，若介紹其他已註冊選民簽署，也能獲得100美元。

根據聯邦法律，向人們支付金錢以誘導或獎勵他們投票或登記是一種犯罪行為，可能會被判處監禁；此禁令不僅適用於金錢支出，還包括任何具有金錢價值的物品，如酒類或彩票機會。

聖母大學法學院（Notre Dame Law School）選舉法專家穆勒（Derek Muller）表示，「當你將獎品或贈品限於已註冊選民或投票者時，賄賂的問題就會出現，將抽獎活動僅限於已註冊選民，這看起來像是在用現金換取選民登記。」

大選創新與研究中心（Center for Election Innovation & Research）創辦人貝克（David Becker）指出，獎品只限於「七個可能影響總統選舉結果的搖擺州的已註冊選民」，這明顯表明馬斯克意圖影響選舉，這可能帶來法律問題。

加州大學洛杉磯分校法學院（UCLA School of Law）選舉法專家里克·哈森（Rick Hasen）批評，馬斯克的抽獎活動是「明顯非法的賄選」。