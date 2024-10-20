「鈔能力」為川普拉票！　馬斯克大撒幣：每天抽1選民送3200萬

▲ 馬斯克極力為川普助選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）力挺前總統川普回鍋，近日更發動「鈔能力」拉票，19日宣布即起至投票日前，每天隨機向一名簽署支持憲法修正案的賓州選民發放100萬美元（約新台幣3200萬元），當天就抽出第一名幸運兒。

《路透》報導，馬斯克近來積極投入政治活動，成立「美國政治行動委員會」（America PAC）助陣川普，在關鍵選區動員選民、鼓勵登記投票，但要達成目標似乎有些困難。

馬斯克為此發動「鈔能力」，19日在賓州一場川普造勢活動上宣布，至11月大選投票日以前，每天將抽出一名填寫線上請願書的登記選民送出100萬美元，且當天馬上兌現承諾，由男子德雷爾（John Dreher）幸運中獎。

欲參與抽獎的民眾必須簽署請願書，內容是支持美國憲法第一及第二修正案，保障言論自由與持有武器的權利。此舉也讓美國政治行動委員會收集更多選民聯絡方式，有助為川普拉票。

根據聯邦文件，馬斯克已向美國政治行動委員會提供至少7500萬美元資金。他以創辦特斯拉及SpaceX聞名，近年愈來愈支持共和黨事業，成為川普公開支持者。川普也承諾，若當選將任命馬斯克審計政府績效。