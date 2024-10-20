台東2024解憂祭　享受慢活找回生活平衡

▲台東縣政府推出「心理健康月:2024解憂祭」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「歡迎來台東找回真實的自己」，台東縣政府推出「心理健康月:2024解憂祭」，20日在客家學堂由台東縣長饒慶鈴宣布正式啟動，邀請全國朋友來台東參加各種舒壓療癒活動。饒慶鈴提到，今年解憂祭除了讓大家「放鬆一下」，更希望真正融入台東在地生活，推出「台東假單計畫」，邀請全國各地朋友遠端數位游牧，來台東住一個月，體驗慢活人生。

饒慶鈴強調，心理健康的重要性不容忽視，透過解憂祭希望提供讓民眾放鬆身心、重拾生活平衡的平台，讓民眾更容易檢視身心狀況、接收相關知識，讓心理健康問題被正視並改善。

今年已經是第三屆舉辦，過去縣府針對加班過度、壓力大到睡不好的朋友，邀請大家參加舒壓活動的音樂祭。但今年解憂祭不再只是想讓大家「放鬆一下」，更要真正融入臺東在地生活。因此邀請民眾來台東住一個月，短暫逃離繁忙日常，透過台東慢生活，重新審視日常生活中的平衡。

為期一個月的解憂祭活動，內容包括藝術工作坊、野地溯溪、香氛調製、聲音健康工作坊及蔬食工作坊等，讓參與者在台東自然環境中，找回身心平衡，歡迎各位拿著這張假單，和老闆申請遠端工作，臺東等你來這裡生活，海邊、山林溪流邊、戶外咖啡廳，都可以是你的辦公空間。其中，「台東假單」活動更是受到熱烈迴響，吸引超過全國逾760人報名參加，縣府抽出10位幸運兒，提供全額住宿及活動費用，安排心理師全程陪伴。

這10位幸運兒也參加記者會活動，8成為雙北女性，平均年齡30歲、5成以上為自由業，壓力來源以經濟因素為主。透過活動想讓大家知道，走進大自然，用各種方式調節情緒，能有效的舒緩壓力。

解憂祭的最後一天活動於11月16日，在達仁鄉土坂部落吊橋旁舉辦「下班音樂節」，有TBN土坂歌謠青年傳唱、四分衛、八十八顆芭樂籽、DSPS、南西肯恩、Lane 140.等輪番上陣，搭配在地市集，邀請大家在群山環繞的環境中，徹底放鬆身心。更多活動相關訊息請見解憂祭FB：https://shorturl.at/xVDyK