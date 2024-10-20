最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

▲菲律賓東方海面熱帶系統逐漸發展中，最快今、明天發展為熱帶性低氣壓或颱風。（圖／取自氣象署官網）

記者蔡亞樺／台北報導

菲律賓東方海面熱帶系統逐漸發展，中央氣象署預估，最快今、明天有機會發展增強為熱帶性低氣壓或颱風，未來往呂宋島東方海面前進，但目前路徑預測分歧大，秋天颱風除受太平洋高壓導引之外，還有北方高壓或鋒面系統影響，氣象署將持續觀察。

氣象署預報員葉致鈞指出，目前菲律賓東方是個大低壓帶，有一個低壓系統正在發展當中。以目前預報資料來看，最快在今、明天有進一步形成熱帶性低氣壓，甚至是颱風的機會，短期先偏西移動，往呂宋島東方海面、往南海前進。

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但葉致鈞表示，也有部分的模式有顯示，移動到呂宋島東方海面時，可能往東北方向、逐漸往有往北的方向去做移動的路徑。目前各模式預報都有不確定性來講，路徑變化相當大。

秋天颱風往往難預測，葉致鈞說明，夏天颱風在預測相對比較單純，主要就是受到太平洋副熱帶高壓的導引而有路徑的變化，但是到了秋天，除了北方高壓會有南下的狀況，加上還有鋒面系統。

他說，所以秋颱除了在太平洋高壓的導引之外，還有北方高壓或鋒面系統，也都會影響到颱風的路徑，因此目前菲律賓東方海面的熱帶系統，路徑分歧還相當大，但未來一周要特別留意該熱帶系統接近台灣過程中的路徑變化。

媒體問是否可能發展為中度颱風？葉致鈞表示，仍要視熱帶系統組織的情況而，目前海溫及大氣條件都不錯，所以預計未來1、2天，有機會發展為颱風的條件，但未來強度及路徑的變化，仍要持續觀察。