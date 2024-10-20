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立法院下週先迎三大戰場　吳思瑤：藍白想搞垮國家

▲▼總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜21日將再召開黨團協商，處理總預算案，而《財劃法》、《憲法訴訟法》也將在委員會審查。民進黨團總召吳思瑤說，藍白正在傷害自己的國家，「這難道不是民主政變嗎？」

《憲法訴訟法》21日將在司法及法制委員會排審；至於《財劃法》，國民黨籍財政委員會召委陳玉珍21日起排審。外界關注是否有政院版，行政院長卓榮泰日前表示，在沒有更好的版本之前，行政院認為現行的就是最好的版本，且執行最有把握，中央也會持續對地方政府有更多的補助。

此外，明年度中央政府總預算上週黨團協商，針對原住民禁伐補償未編足預算一案，民進黨團總召柯建銘建議，先從3萬元調到4萬元，之後再照物價波動每2年調整一次，否則「只剩下釋憲一條路」。但歷經一個半小時討論藍綠白三黨仍無共識，最終韓國瑜裁示，請主計長針對本次協商各黨團提出的意見，再進一步研擬解決方案，21日協商時再提出。

有關釋憲，卓榮泰稱，面對目前的僵局，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲，請憲法法庭做出公正的判決。政院人士則強調，卓榮泰表明行政院在憲政架構下應有的立場與態度，並沒有想激化對立的動機，而是非常中性的表態；此外，目前尚未到「非不得已」的情況，仍希望透過協商方式，在朝野和諧的氛圍下解決僵局。

吳思瑤指出，藍白握緊立法權的大刀，捅向台灣的心臟。刀刀見骨，不留餘地，像是「國會擴權法案」，又要推《選罷法》、《財劃法》、《憲法訴訟法》，還擋總預算，阻礙政策推行，罔顧國計民生。

吳思瑤感嘆，藍白搞垮自己國家的意志很堅定，而且無比急迫，這不是危言聳聽，有些已經發生，有些即將到來，想用民主搞政變，在國會，戕害自己的國家。

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