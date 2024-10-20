苦肉計！陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬下場慘了

▲陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸湖北省一輛小客車近日突然轉向，導致一旁電動車撞上騎行者黃男。黃男稱手部受傷，索賠人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。警方發現，黃男的小拇指是陳舊傷，而他經常遭遇交通事故，懷疑是碰瓷團夥成員。經查，該團夥常常指使黃男捶斷手指演苦肉計，一個多月碰瓷30多起，敲詐勒索20餘萬元（約新台幣90萬元），團夥2名成員已被刑拘。

綜合陸媒報導，湖北警方近日打掉了一個流竄作案的碰瓷團夥。這夥人為了讓自己敲詐勒索的劇本看起來更逼真，竟然指使成員事先捶斷自己的小指，然後騎車在路上碰瓷行騙。短短1個多月時間，瘋狂作案30餘起，騙得錢財20多萬元。

這起事故發生在武穴市城區的民主路上，事故發生過程比較離奇，當時一輛白色小車在行駛過程中突然緊急轉向，導致電動三輪車的駕駛員呂男撞到了一名騎自行車的年輕人。警方到現場後了解到，受傷的小夥子姓黃，他反映右手在事故中被撞受傷，民警隨後將黃男送到醫院進行檢查。

民警覺得黃男傷得很可疑，於是對他進行了調查，很快發現對方近期經常遭遇交通事故。經過調查，黃男終於露出了真面目，原來他是一個流竄碰瓷團夥的成員，而為了讓碰瓷的劇本更加逼真，團夥還指使他捶斷手指。

據了解，該犯罪團夥分工明確，有在現場開車急轉誘發事故，有事故發生後冒充家屬朋友過來勒索錢財的，短短一個多月時間里，他們就流竄作案30餘起。目前，該犯罪團夥的2名成員已被刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

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