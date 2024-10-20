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乾哥乾妹判9年　學者斥衛福部：推什麼推

面對問題少年，台灣早年常以威權方式管教少年們，把他們叫來「打一打」、「罵一罵」後就放回去。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

▲面對問題少年，台灣早年常以威權方式管教少年們，把他們叫來「打一打」、「罵一罵」後就放回去。（示意圖，與本案無關／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市土城區乾哥乾妹割頸案震驚社會，郭姓少年為幫林姓少女出頭，竟持刀殺害同學，2人近日遭分別判處9年和8年有期徒刑，再度引發輿論譁然，並掀起大眾對於少年犯罪的重視，中正大學犯防所教授鄭瑞隆表示，隨著時代更迭，如今少年管教方式已從管教大於保護，到如今的保護大於管教，主張應讓少輔會回歸專業，由主管機關警政署交由衛福部或教育部。

中正大學犯防所教授鄭瑞隆也對此痛批衛福部怠惰，如今對於兒少保護理念已是保護大於管教，但少輔會卻始終在警政體系底下。（圖／翻攝自鄭瑞隆臉書）

▲中正大學犯防所教授鄭瑞隆也對此痛批衛福部怠惰，如今對於兒少保護理念已是保護大於管教，但少輔會卻始終在警政體系底下。（圖／翻攝自鄭瑞隆臉書）

少輔會全名少年輔導委員會，目前隸屬於警政署轄下，並被歸類在各縣市府的少年警察隊中，其中以北市發展規模最久，組織架構也最為完善，但根據地方預算不同，對有的縣市政府來說，少輔會幾乎成為名字空殼，或人力嚴重不足，因縣市政府實在拿不出相關預算；儘管少輔會被掛在警政體系底下，但在少輔會工作的人幾乎都是約聘社工，主要服務對象以12-18歲未成年少年，針對偏差行為與曝險少年進行輔導，並有少年團體輔導與教育宣導活動、少年犯罪區域預防工作與志願服務工作。

回顧少輔會編制歷史，北市為我國第一個成立縣市，早在民國60餘年便已成立，在當時市政規劃下隸屬於警政署，針對所謂「問題少年」的處置方式主要以「管教」為主。

知情人士就透露，早年因台灣仍在威權時期，對於問題青少年的處置方式會交由警政署來做為主要權責機關，是因當年思想以「管教」為主，常會把人叫來打一打、罵一罵再放回去，因此由警察作為主要機關可說是再合適不過。

不過隨著聯合國通過兒童權利公約，台灣自詡為半先進國家，自2014年也開始著手針對兒少權益進行修法，藉此完整保障，同時也從過往的管教大於保護理念，逐漸改成保護大於管束，以此呼應兒童權利公約，並在2019年大幅修正少事法，隨後在2022年訂定少輔會設置辦法，讓少輔會從地區變成全國性。

然而隨著新北國中割喉慘案的發生，犯案的郭姓少年與林姓少女，少事庭法官審理後認為2人已有悔意，且犯案時為未成年，得以減刑，分別判處2人有期徒刑9年與8年，換算下來如後續順利申請假釋，僅需關7、8年就可重獲自由，引起社會譁然。

郭姓少年家庭狀況也隨之曝光，郭母在其國小時於租屋處燒炭自殺，房東甚至還向第一繼承人的郭姓少年求償、其祖父有槍砲彈藥前科，其父親再婚後離異，繼母因毒品案件入監；而郭姓少年更被起底前科累累，曾疑似將K他命捲成K菸吸食、對女國中生丟雞蛋霸凌，要求她下跪磕頭，更曾擔任過詐團車手，因此進出少觀所。少年兇性的養成，除讓社會大眾憤慨的同時，也有不少人在問，「到底哪一個環節出了錯？」。

新北割喉慘案發生後，網友也肉搜出郭姓少年犯後態度囂張，還直接在法院比YA拍照，如今一審因其未成年被酌量減刑，讓鄭瑞隆痛批「法官沒有看到被害家屬的傷痛」。（圖／翻攝自郭姓少年IG）

▲新北割喉慘案發生後，網友也肉搜出郭姓少年犯後態度囂張，還直接在法院比YA拍照，如今一審因其未成年被酌量減刑，讓鄭瑞隆痛批「法官沒有看到被害家屬的傷痛」。（圖／翻攝自郭姓少年IG）

中正大學犯防所教授鄭瑞隆則痛批衛福部怠惰，如今台灣對於兒少保護的理念改變，但少輔會卻始終在警政體下底下，警政單位僅能針對已發生刑案著手處理，並無有人員接受相關專業輔導訓練，可以針對問題少年們進行輔導矯正，少輔會由警政作為主要權責機關，「專業職能真的夠嗎？」。

鄭瑞隆表示，以新北割喉案來看，郭姓少年的出生失養失教，「國家沒有看到這群少年們真正的需要，以一種眼不見為淨的方式來逃避」，選擇在現有制度下變動最小的方案來進行，忽略少年所需的不是「強制力」，而是社會資源整合，為何不從源頭開始做起，而是要等到鑄成大錯後才交由警方處理？況且衛福部底下明明有「社會家庭署」，怎麼看都是社會家庭署的職責範圍。

鄭瑞隆也指出，社會安全網中的核心角色是「社工」，社工是讓安全網能成網的關鍵，可以針對個案所需，從而整合各項資源、輔導與教育等，但對警方來說，警方從一開始的訓練中就從未接觸過相關領域，針對需要輔導矯正個案，幾乎無所適從，「明明只要行政院召集協調就能處理，卻每次都因警政署辯不過衛福部而被迫吞下業務，衛福部你推什麼推？」。

而一審判決出爐，鄭瑞隆認為法官確實輕判，法官因少年當庭悔悟且因其未成年就對其酌量減刑，「但當場悔悟不代表真心悔悟，更忽略少年殺的也是未成年人」。他強調，如果郭姓少年真的只是要給教訓的話，大可以針對手腳，而不是從脖頸一刀割下，根本就是輕率殺人，直言「法官沒有看到被害家屬的傷痛」。

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